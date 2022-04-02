«حياة كريمة» تسدد ديون 37 مواطنا لسوبر ماركت.. «منهم سيدة تربي 5 أيتام»

الخير لا ينتهي مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فقد قررت تسديد ديون عدد كبير من المواطنين لدى سوبر ماركت في محافظة المنوفية، وذلك في أولى حلقات برنامج «حياة كريمة»، على قناة dmc.

كان هناك 37 مواطنا مديونا للسوبر ماركت، منهم سيدة توفي زوجها، وهناك بعض المتعثرين في دفع الإيجارات، ويشترون الطعام والشراب بشكل عاجل، والدفع في وقت لاحق.

وتخطت مديونية البعض عاما كاملا، دون أن تسمح ظروفهم لهم بتسديد ولو جزء بسيط من ديونهم، وفي هذا الإطار، قال أحد ملاك السوبر كارت «إحنا من المنوفية ومتربيين في الأرياف وفلاحين، ومتعودين إن الجار للجار».

10 آلاف جنيه إجمالي المديونيات

وقدمت «حياة كريمة» 10 آلاف جنيه، لسداد المديونيات كافة، ليقطع مالك السوبر ماركت «نوتة الديون»، واتصل مقدم البرنامج بسيدة، هي الأكثر مديونية، وأكد لها أن المبادرة الرئاسية سددت ديونها، وسألها أن تطلب العون من المؤسسة، إذا واجهت أي مشكلة.

سيدة تربي 5 أيتام

السيدة تربي 5 أيتام، أكبرهم يدرس في الصف الثاني أو الثالث العام، وعندما علم مراسل البرنامج بهذا الأمر، قرر تقديم مبلغ إضافي للسوبر ماركت، ليكون مقدما ماليا لأي شيء ترغب السيدة في شرائه من المحل، واتصل بها مرة أخرى، وعندما علمت السيدة، وجهت الشكر له، وبكت.

وكانت مبادرة حياة كريمة، قد كثفت جهودها في الفترة الأخيرة، استعدادا لدخول شهر رمضان المعظم، ووزعت كراتين المواد الغذائية، إضافة إلى تخصيص عدد من القوافل الطبية في محافظات الجمهورية.