الأم المثالية في المنوفية: «اللقب أنساني تعب وشقى السنين»

أبدت سهير مغربي، الأم المثالية على مستوى محافظة المنوفية، سعادتها الكبيرة لحصولها على لقب الأم المثالية وتكريمها من الدولة المصرية، مؤكدة أنها فور إبلاغها بحصولها على اللقب سجدت لله شكرا على هذا التقدير الكبير الذي محى تعب وشقى سنوات صعبة مرت بها منذ وفاة زوجها، إذ كان في رقبتها ثلاثة أبناء الثلاثة، وسن أكبرهم 4 سنوات، ورغم ذلك سعت للبحث عن حياة سعيده لهم وتعليمهم تعليما جيدا وتخرجوا من كليات القمة.

الأم المثالية في المنوفية: أولادي تخرجوا من كليات قمة

وقالت الأم المثالية بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها قامت بمسيرة عطاء مشرفة من أجل تربية أبنائها، ونجحت في تعليمهم وإلحاقهم في كليات جيدة، فابنها «عمرو» حصل علي بكالوريوس علوم الحاسب الآلي، و«غادة» حصلت على بكالوريوس العلوم في الكيمياء، أما «فدوى» فتعمل مهندسة معمارية، مشددة على أن حصولها على لقب الأم المثالية كان بمثابة مكافأة نهاية الخدمة لما عانته طوال حياتها.

وأضافت، أنها عملت مهندسة وأحيلت إلى المعاش مؤخرا، موضخة أن زوجها توفى وترك أبناءهما الثلاثة بعد 6 سنوات زواج فقط، وكان عمرها وقتها 25 عاما، لكنها قررت أن تكون لهم الأب والأم، لتبني حياتهم عقليا وفكريا حتى تخرحوا من أفضل الكليات وتزوجوا، قائلة «أسعد لحظه بتمر عليا لما بشوف أحفادي حواليا، ويجوا يحضنوني».

رسالة الأم المثالية للفتيات

وتابعت، «أولادي قرروا التقدم في مسابقة الأم المثالية، ولمل اتصلوا بيا وبلغوني إني أخدت اللقب سجدت لله شكرا، وكنت ببكي كمان».

وذكرت أن هذه اللحظة التي أُبلغت فيها بفوزها باللقب لن تُنسي أبدا من ذاكرتها، لأنها بمثابة تقدير لجهودها على مدار سنوات طويلة، موجهة رسالة لكل أم صغيرة أو شابة مقبلة على الزواج أن تتقي الله في حياتها وأولادها، وأن تعمل على تربية أولادها وتعليمهم كما ينبغي لكي يفيدوا أنفسهم والمجتمع .