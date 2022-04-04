مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم الاثنين بالشرقية.. ثالث يوم رمضان

تشهد مساجد محافظة الشرقية إقبالا من المصلين، لأداء الصلوات المختلفة في شهر رمضان، إذ يحرص المسلمون بمحافظة الشرقية على أداء فريضة الصلاة في أوقاتها خلال الشهر الفضيل.

مواعيد مواقيت الصلوات طوال اليوم في شهر رمضان

وتواصل «الوطن» تقديم خدمة مواعيد مواقيت الصلاة يوميا طوال الشهر الفضيل طبقا لإمساكية محافظة الشرقية، وذلك على النحو التالي:

يحين موعد صلاة الفجر في الساعة الرابعة و9 دقائق صباحا.

موعد الشروق الساعة الخامسة و39 دقيقة صباحا.

أما صلاة الظهر فيحين موعده الساعة الحادية عشرة و56 دقيقة ظهرا.

والعصر في الساعة الثالثة و29 دقيقة.

أما صلاة المغرب فموعدها الساعة السادسة و14 دقيقة.

وصلاة العشاء تكون في الساعة السابعة و34 دقيقة.

إتاحة أداء صلاة التراويح بعد صلاة العشاء.

وكانت مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، أتاحت إمكانية أداء صلاة التراويح بعد صلاة العشاء وذلك في المساجد الجامعة المصرح لها بأداء صلاة الجمعة على أن تكون صلاة التراويح مدتها نصف ساعة، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

تكثيف أعمال النظافة والتعقيم في المساجد

وفي السياق نفسه، نسقت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية مع مديرية الأوقاف لتكثيف أعمال التعقيم والتطهير داخل المساجد ودور العبادة والمناطق المحيطة بها، لتوفير الجو المناسب والملائم للمصلين لأداء الصلوات في سهولة ويسر وسط تنفيذ الإجراءات الصحية المتبعة من قبل وزارة الصحة، تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن.