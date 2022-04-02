محافظ الشرقية يتابع الاستعدادات لبدء موسم حصاد وتوريد القمح

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن موسم حصاد وتوريد القمح هذا العام يُعد موسماً استثنائياً، يحتاج إلى تضافر جميع الجهود، لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لاستقبال القمح، وذلك لاستلام أكبر كمية من المحصول، حفاظاً على مكتسبات الدولة، وتحقيق الأمن الغذائي، مشدداً على ضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة أثناء نقل وتخزين القمح.

مراجعة كافة الحيازات الزراعية لمحصول القمح

وطالب محافظ الشرقية بمراجعة كافة الحيازات الزراعية الخاصة بمحصول القمح، ومطابقتها مع المساحات المنزرعة فعلياً، للوقوف على المساحة الحقيقية لمحصول القمح بالمحافظة، وذلك بالتعاون بين الإدارات والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية، وكذلك إعداد خريطة جغرافية موضح بها كميات القمح المنزرعة، وكميات القمح الموردة، وذلك خلال أسبوع من تاريخه، لإحكام السيطرة على التسويق، وضمان توريد الكميات المطلوبة.

وأكد المحافظ أن تحديد خريطة جغرافية للحصاد تساعد في تحديد خطوط سير تشوين القمح بالصوامع والشون، وذلك لتفادي حدوث التكدس والزحام أمام نقاط التجميع.

تحمل أعباء نقل محصول القمح

وتيسيراً على صغار المزارعين، قرر محافظ الشرقية تحمل أعباء نقل محصول القمح الخاص بهم من خلال تجميع الحيازات الزراعية الخاصة، ونقل المحصول بسيارات على نفقة المحافظة، لتسليمة للشون والصوامع المخصصة لذلك، مؤكداً على ضرورة التزام كبار التجار، عند توريد القمح، بتقديم صورة الحيازة الزراعية الخاصة بالمزارع، لضمان صرف الحافز طبقاً للقانون.

وقف البطاقة الزراعية وعدم صرف الأسمدة

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الشرقية أنه في حالة عدم التزام المزارعين بتوريد الأقماح، يتم وقف البطاقة الزراعية، مما يترتب عليه عدم صرف الأسمدة المخصصة لهم، مشدداً على وكيل وزارة التموين بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك، وتذليل العقبات، وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين.