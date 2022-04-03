أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 2 بطولة هاني سلامة في دراما 2022: خطف خطيبة يحيى

بدأت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 2 بطولة هاني سلامة في دراما 2022، بعد نجاة المستشار يحيي «هاني سلامة» من عملية اغتيال مع خطيبته التي تجسدها الفنانة رحمة حسن، إذ أكد يحيى حبه لخطيبته، ولكن تتواصل أحداث المسلسل لنكتشف اختطاف رحمة حسن.

أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 2 بطولة هاني سلامة في دراما 2022

واستكملت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 2 بطولة هاني سلامة في دراما 2022، بمشهد جمع أسرة المالكي، التي يجري مقاضاتها في قضايا غسيل أموال يحكم فيها هاني سلامة، وكان المشهد يجمع طرفي عائلة المالكي، وهما ماجد المصري ومحسن محي الدين إذ حذر كلا منهما الآخر بعدم الأذية في أولادهما.

أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 2 بطولة هاني سلامة في دراما 2022 .. مادلين طبر تساند نجلها

ومع مرور أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 2 بطولة هاني سلامة في دراما 2022، طلب شاكر الذي يجسد دوره الفنان نضال الشافعي شقيق هاني سلامة في المسلسل، أن يتنحى عن قضية فساد المالكي، وقال له: «القضية دي أكبر مننا، وخايف عليك، أنا أخوك الكبير وخايف عليك».

واستكمل «شاكر» طلبه من يحيى قائلًا: «خاف على ماما وخاف على مليكة، أنت ضيعت عمرك وضحيت بيه، عشان إحساسك بالذنب، عندك 40 سنة ومتجوزتش عشان معرفتش تسامح نفسك، لما أختك وجوزها ماتوا، فكر عشان خاطري».

ومن ضمن المشاهد المهمة في الحلقة كان جلسة مادلين طبر التي تجسد دور والدة هاني سلامة، وهي تجلس مع نجلها وتسرد لها قضية مهمة غطتها كصحفية في أثناء عملها وهي صغيرة، وعقب سرد القصة طلبت منه أن يفهم مغزى القصة، وأن يتخذ القرار المناسب له قائلة: «دلوقتي عليك أن تختار الطريق اللي يريحك».

واستكملت الحلقة بخطف خطيبة المستشار يحيى.