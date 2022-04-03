ساعات قليلة تفصل الجمهور عن عرض الحلقة الجديدة من مسلسل ملف سري، إذ تصدّرت مواعيد عرض مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة الحلقة 2 والقنوات الناقلة، محركات البحث على الإنترنت، وممن المقرر أن تكشف الحلقة الجديدة عن من وراء انفجار سيارة المستشار يحيى عز الدين، قبل الحكم في قضية فساد عائلة المالكي.

وتبدأ مواعيد عرض مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة الحلقة 2 والقنوات الناقلة على قناة «الحياة» في تمام الساعة 9 مساءً، ويعاد مرتين الأولى في تمام الـ 6:45 صباحًا، والثانية في الـ 12 ظهرًا، بينما تبدأ الحلقة الجديدة على شاشة «CBC» في تمام الساعة الـ10:15 مساءً، وتعاد في اليوم التالي في تمام الساعة 6 صباحًا، أما الإعادة الثانية فتكون في تمام الساعة الـ3:45 عصرًا.

مواعيد عرض مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة الحلقة 2 والقنوات الناقلة

وتبدأ مواعيد عرض مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة الحلقة 2 والقنوات الناقلة، على «DMC» في تمام الساعة الـ11:50 مساءً، وتعاد في تمام الساعة الـ10:30 صباحًا، كما تتاح الحلقة الجديدة على منصة «Watch IT» الإلكترونية بعد إذاعته تلفزيونيًا.

ملخص مسلسل ملف سري الحلقة 1 بطولة هاني سلامة

وتدور أحداث مسلسل «ملف سري» بطولة هاني سلامة، حول القاضي يحيى عز الدين الذي يتولى الحكم في قضية فساد كبرى متورط بها أحد أفراد عائلة المالكي، وقبل موعد جلسة الحكم يعرض على «يحيى» مبلغ مالي كبير مقابل التنحي عن الحكم فيها، ولكن أمام الرفض يتعرض لتهديدات عديدة حتى أن سيارته تتعرض للانفجار، ولكنه ينجو، وعلى الجانب الآخر تحاول عائلة المالكي بشتى الطرق الخروج من القضية.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم هاني سلامة، وماجد المصري، وعائشة بن أحمد، ومحسن محي الدين، ونضال الشافعي ومحمود حجازي، تأليف محمود حجاج وإخراج حسن البلاسي.