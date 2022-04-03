حبس وذل وضرب.. أحداث الحلقة 2 من مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم

بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم، بمحاولة الفنانة نيللي، التي تجسد دور «فاتن» موظفة بالشهر العقاري، إثبات سرقة آثاث منزلها، من قِبل طليقها، إلا إنها تعجز داخل القسم، بسبب عدم وجود قائمة منقولات، ما دفعها لتغير صيغة المحضر من تبديد منقولات إلى سرقة.

ولم يمر الكثير إلا وحاول طليقها، «شريف سلامة» الضغط عليها وابتزازها بالأطفال، بعدما تهجم عليها بالمنزل، طالبًا العودة، قبل أن يتحول طلبه لصيغة تهديد بعد رفضها الأمر، خاصة مع تذكرها أوقات الاعتداء عليها بالضرب في شتى الأوقات بسبب الغيرة.

لقطات ومشاهد المسلسل تجسد مسؤولية «فاتن» التي باتت أم وأب في نفس الوقت، مع أطفالها من المدرسة، وحتى الدروس والتمارين الرياضية، التي انتهت بغرق ابنتها وإنقاذها لها، لتظهر مدى تمسكها بحياة ابنائها بعيدًا عن جحيم زوجها.

وانتهت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم، بتأجير طليقها منزل الزوجية لشخص آخر.