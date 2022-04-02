أحداث مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 1 بطولة نيللي كريم في رمضان 2022

أحداث مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 1 بطولة نيللي كريم، الأكثر بحثًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث على الإنترنت، وذلك عقب انتهاء الحلقة الأولى من العمل.

وبدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل فاتن أمل حربي، حول مشاجرة بين «فاتن» وزوجها الذي يجسده الفنان شريف سلامة، انتهت بمحاولة تعديه عليها، لتقرر الانفصال عنه، والاحتفال بتلك الخطوة، قبل أن تواجه «فاتن» مسؤولية ابنتيها بمفردها.

أحداث مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 1.. الولاية التعليمية

وبدأت أول مشكلات «فاتن» التي تعمل موظفة بالشهر العقار، عقب الانفصال، بأزمة الولاية التعليمية، بعدما قرر طليقها «سيف» نقل ابنتيها من المدرسة دون علمها، ومن ثم ابتزازها لعودتها له مُجددًا، وتهديده لها.

لتنتهي الحلقة الأولى باستيلاء طليقها على أثاث المنزل، وتركه الشقة لها خالية تمامًا.

قصة مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم

وتدورأحداث قصة مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم، حول قضايا الأسرة، في إطار مأساة «فاتن» التي تجسدها الفنانة نيللي كريم، بعدما تقرر الانفصال عن زوجها، ووالد ابنتيها، لتدخل في صراعات كبيرة خاصة مع بعض بنود القانونية المتعلقة بالأحوال الشخصية.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

يشارك في بطولة مسلسل فاتن أمل حربي نخبة من الفنانين، على رأسهم نيللي كريم، هالة صدقي، شريف سلامة، محمد ثروت، خالد سرحان، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي

ويُعرض مسلسل فاتن أمل حربي، على شاشة «سي بي سي»، في المواعيد الآتية:

- العرض الأول في تمام الساعة 7:35 مساءً.

- لإعادة الأولى في تمام الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

- ويُعاد المسلسل للمرة الثانية في تمام الساعة 10:15 صباحًا.

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