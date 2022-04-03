كلمات أغنية أنا مش ضعيفة مسلسل فاتن أمل حربي لأنغام

يبحث الجمهور عن كلمات أغنية أنا مش ضعيفة مسلسل فاتن أمل حربي، وهي تتر مسلسل الفنانة نيللي كريم، الذي عرض منه الحلقة الأولى أمس، وحققت تفاعلًا كبيرًا وإشادات من صناع العمل والنقاد والجمهور.

كلمات أغنية أنا مش ضعيفة مسلسل فاتن أمل حربي

وتقول كلمات الأغنية:

وكشف الشاعر مدحت العدل بعض من الكلمات التي كتب كلماتها وهي :«أنا مش ضعيفة وليا في الحياة فترة.. ومش قادرة أكون كومبارس على المطرح وقادرة زي ما أنجرح أجرح.. قراري من دماغي.. أنا الإرادة وطايرة في الحياة بجناحين.. وعارفة طريقي سكته فين..، قوية غنية عن التعريف.. أنا الإرادة».

وباقي كلمات الأغنية، «بإيدي الدنيا والأيام ومش قابلة أعيش أوهام.. أنا زحمة بشر ورصيف ومهما الدنيا تكسرني وشمس تغيب، أكيد بكرة أنا هفرح أنا مش ضعيفة».

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل فاتن أمل حربي

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل فاتن أمل حربي أمس، طلاق فاتن من زوجها «سيف» الذي يجسد دوره الفنان شريف سلامة، إذ أنها أقامت حفل طلاق لها وحاولت أن تبتعد عنه، ولكنه كان يحاصرها في كل شيء من حولها، وقرر أن يسحب ملف أولاده من المدرسة ويحرمهم من التعليم حتي يجبرها على العودة له مرة أخرى.

نهاية الحلقة الأولى من مسلسل فاتن أمل حربي

انتهت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل فاتن أمل حربي بمشهد مؤثر، إذ فؤجئت فاتن بأن طليقها حصل على «عفش» منزلها، وترك لها المنزل بلا شيء سوي صورة فرحهما، ومن المقرر أن تتعقد الأحداث خلال الحلقات المقبلة.