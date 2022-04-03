مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم الحلقة 2 والقنوات الناقلة، يبحث عدد كبير من متابعي أعمال الفنانة نيللي كريم، عقب نجاح الحلقة الأولى، التي ناقشت أزمة الولاية التعليمية، واحدة من معاناة العديد من الأمهات المطلقات، وعلى الفور بدأ البحث عن مواعيد العمل والقنوات الناقله له، لمتابعة الأحداث المقبلة.

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 2 والقنوات الناقلة

ويعرض مسلسل فاتن أمل حربي على شاشة «سي بي سي»، في المواعيد الآتية:

- العرض الأول في تمام الساعة 7:35 مساءً.

- الإعادة الأولى في تمام الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

- ويُعاد المسلسل للمرة الثانية في تمام الساعة 10:15 صباحًا.

كما يعرض العمل أيضًا، على منصة watchit.

قصة مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم

وتدور أحداث قصة مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم، حول مأساة «فاتن» التي تجسدها الفنانة نيللي كريم، عقب انفصالها عن زوجها، ووالد ابنتيها، الذي يجسده الفنان شريف سلامة، لتواجه فيما بعد صراعات كبيرة مع طليقها ووالدته.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

ويشارك في بطولة مسلسل فاتن أمل حربي عدد كبير من الفنانين، على رأسهم نيللي كريم، هالة صدقي، شريف سلامة، محمد ثروت، خالد سرحان، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل فاتن أمل حربي ‏ ‏

وبدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل فاتن أمل حربي ‏حول «فاتن»، موظفة بالشهر العقاري، وزوجها، الذي يعمل مدير إحدى المصانع، بعدما قررت الاولى الانفصال بسبب معاملة زوجها، وتعديه بالضرب عليهم.

الأمر الذي انتهى بانفصالهم، ليقرر طليقها نقل ابنتيهما من المدرسة دون علمها، وابتزازها.