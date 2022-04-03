ملخص مسلسل راجعين يا هوى الحلقة الثانية بطولة خالد النبوي في رمضان

تصدر ملخص مسلسل راجعين يا هوى الحلقة الثانية، محركات البحث على موقع «جوجل» الشهير؛ رغبة في معرفة كواليس الحلقة من العمل، الذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي مجسدا دور «بليغ»، كما يشارك نجله في الحقيقة بدور ابن شقيقه في العمل الدرامي أيضًا، ما يجعل الجميع يترقب اشتراك العمل بينهما.

ملخص مسلسل راجعين يا هوى الحلقة الثانية

وبدأ ملخص مسلسل راجعين يا هوى الحلقة الثانية، بظهور خالد النبوي رفقة نجله في الحقيقة، بعد رجوع بليغ إلى مصر عائدا من بودابست المجرية، رغبة في الحصول على أموال من عائلته الغنية، من أجل سداد دينه للفنان منذر رياحنة، المقدر بنحو 5 ملايين يورو.

وكان الفنان منذر رياحنة، منح بليغ مدة 60 يومًا من أجل إعادة الأموال إليه، وإلا فإنه سيعرّض نفسه وعائلته لخطر الموت، الأمر الذي جعله يعود سريعا إلى مصر.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة الثانية

ويبدو أن صدفة التقاء خالد النبوي بالفنانة نور لم ينته بعد، حيث تبادل الاثنان شنطهما بالخطأ أثناء رحلة سفرهما بالطائرة، ليقوم بأخد موعد معها لمقابلتها من أجل استعادة كل منهما لشنطته، بالإضافة لحدوث مزيد من التعارف بينهما.

كما شهدت الحلقة مخاوف من عائلة بليغ، بشأن عودته، حيث رجح عدد منهم أن سبب رجوعه إلى مصر، يعود إلى طمعه في الحصول على أموال من أسرته، كالعادة يعود دائما إليهم بعد إفلاسه في أوروبا.

كما التقى خالد النبوي بخطيبته السابقة فريدة، إذ قامت بمهاجمة بشكل قاسٍ، بسبب تركه لها يوم كتب كتابهما وسفره، الأمر الذي جعلها تعيش في موقف محرج وسط عائلتها يصعب نسيانه.