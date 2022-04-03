البنك الأهلي يُبلغ التجار بإمكانية الحصول على ماكينة دفع إلكتروني بأسهل الإجراءات

تنفيذا لمبادرة البنك المركزي المصري فى التحول الرقمي والشمول المالي فى جميع المعاملات المالية وتطبيقها فى جميع المعاملات التجارية، يواصل البنك الأهلي المصري تقديم الخدمات المالية لكل صاحب عامل أو تاجر جملة أو قطاعي للحصول على أمواله عن طريق ماكينة الدفع الالكتروني «pos».

احصل على فلوسك عن طريق رمز الاستجابة QR Code

وقال البنك الأهلي المصري فى بيان لجميع التجار: «لو انت تاجر أو بتبيع أونلاين تقدر تحصل فلوسك عن طريق رمز الاستجابة QR Code من البنك الأهلي المصري».

وأضاف البنك في بيانه، أنه يمكن للتاجر أو صاحب محل جملة الحصول الآن مجانا ولفترة محدودة الحصول على ماكينة الدفع الإلكتروني POS أو رمز الاستجابة السريع QR CODE بأسهل وأسرع الإجراءات بدون مصاريف ولا عمولات ومن المميزات أن الرول الخاص بماكينة الدفع الإلكتروني والصيانة مجانا وتضمن فلوسك في حسابك.

وطالب البنك المسؤولين بتقديم طلباتهم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك.

يذكر أن البنك الأهلي يحاول تكثيف جهوده في القطاع المصرفي لتقديم الخدمات المواطنين، وأعلن خلال الأسبوع الماضي لجميع اللمواطنين ولجميع أصحاب المطاعم بأنواعها: «عندك مطعم أو مشروع مأكولات ومشروبات؟ دلوقتي لازم تبدأ تبيع أون لاين وتوصل لعملاء أكثر، 2022 هي فرصتك علشان تكبر مشروعك وأرباحك، استمتع بـ0% عمولة مبيعات على المحل الإلكتروني، و0% رسوم معاملة على المدفوعات الإلكترونية». ونشر البنك الأهلي طريقة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك؛ ليتمكن العملاء من الدخول والاشتراك في الخدمة الجديدة.

إعلان عن رفع الفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري

شهد الأسبوعان الماضيان إعلانا عن رفع الفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها استثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.