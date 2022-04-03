مواعيد عمل البنوك والبريد والبورصة الجديدة تدخل حيز التنفيذ اليوم

تدخل مواعيد البنوك والبورصة والبريد المصري في رمضان 2022 حيز التنفيذ، اعتبارا من اليوم الأحد، الموافق 3 أبريل، واليوم الثاني من شهر رمضان الكريم، إذ تبدأ مواعيد العمل في البنوك من الساعة التاسعة والنصف صباحا، بحسب بيان البنك المركزي.

وبالنسبة للعاملين في البنوك من الموظفين، ستكون مواعيد العمل بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، ويستقبل فروع البنوك المحلية العملاء بدءا من الساعة التاسعة والنصف صباحا، وحتى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.

مواعيد عمل البورصة

كما أعلنت البورصة المصرية مواعيد تداول البورصة المصرية في رمضان 2022، لتكون مواعيد التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسية، وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من الساعة الـ10 صباحا إلى الساعة 1.30 ظهرا.

وأشارت إلى أن الجلسة الاستكشافية تبدأ في شهر رمضان، من الساعة 9:30 صباحًا، وتكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة سوق الأوامر خارج المقصورة يومي الاثنين والأربعاء فقط من كل أسبوع من الساعة 11:30 صباحا إلى الساعة 12 ظهرا، و أن مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة سوق الصفقات خارج المقصورة، ستكون من الساعة 9:30 صباحًا إلى الساعة 1:30 ظهرا.

مواعيد عمل البريد

وفي نفس السياق، بدأت الهيئة القومية للبريد في رمضان 2022 مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد والأكشاك البريدية والسيارات المتنقلة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عمل بعض المكاتب يومي الجمعة والسبت الي جانب عمل المكاتب الرئيسية لفترات مسائية للتسهيل على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وبدأت مكاتب البريد مواعيد عمل رمضان 2022 الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، على أن تعمل جميع المكاتب الرئيسية والأكشاك البريدية والسيارات المتنقلة بجميع المحافظات فترة عمل مسائية حتى الساعة الرابعة عصرا.

كما تقرر عمل جميع الأكشاك البريدية وبعض مكاتب البريد وسيارات البريد المتنقلة على مستوى الجمهورية يوم الجمعة من كل أسبوع على أن تبدأ مواعيد العمل في ذلك اليوم من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا، وذلك بهدف الحد من تزاحم المواطنين على مكاتب البريد.