تعرف على حد السحب والإيداع في البنوك خلال رمضان.. يُسمح بتجاوزه بشرط

حدد البنك المركزي المصري حد السحب والإيداع في البنوك، إضافة إلى مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان المبارك، وبحسب ما أعلنه فإن البنوك طبقت حدود قصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي من ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وفروعها، ضمن إجراءاته الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا بهدف تقليل تداول الكاش في السوق باعتباره من وسائل انتقال العدوى.

حد السحب والإيداع في البنوك خلال رمضان

ويهدف قرار حد السحب والإيداع في البنوك خلال رمضان إلى تحفيز العملاء على سداد المشتريات إلكترونيا عبر المحافظ الذكية، أو بطاقات الائتمان والخصم المباشر والمدفوعة مقدمة دون حدود قصوى، إضافة إلى نشر ثقافة الشمول المالي.

وحدد البنك المركزي حدود السحب والإيداع النقدي في ماكينات الصراف الآلي بحوالي 20 ألف جنيه في اليوم الواحد من حساب العميل، أما داخل الفروع فحدد البنك المركزى حدود السحب والإيداع بـ50 ألف جنيه في اليوم الواحد من حساب العميل، مع إمكانية سحب مبالغ أكبر بشرط موافقة مدير الفرع.

لا حدود قصوى للتحويل من حساب إلى آخر

وأكد البنك المركزي ضمن شروطه، على أن لا يكون هناك حدود قصوى لعمليات التحويل من حساب العميل إلى حساب آخر، وهو أحد الحلول أمام العملاء لسداد بعض المشتريات الكبيرة.

وأعلن البنك المركزي المصري قبل أيام مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان، وذلك لمدة 4 ساعات يوميا، حيث تبدأ ساعات العمل بالنسبة للجمهور من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر.

وبالنسبة للموظفين العاملين بالبنوك، تبدأ البنوك عملها في التاسعة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر، وحث البنك المركزي المصري كافة البنوك على الالتزام بالمواعيد، إضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.