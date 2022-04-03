توفير أراضٍ لإنشاء أسواق حضارية وساحات للباعة الجائلين في الجيزة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني على مدار اليوم خلال شهر رمضان المبارك، سواء قبل أو بعد الإفطار للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين دون معوقات، مشددًا على تكثيف الحملات لمتابعه التزام المحلات بالمواعيد المحددة للغلق وعدم السماح بوجود تعديات وإشغالات علي الطريق العام.

تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمد مواعيد غلق المحال والمطاعم

وأشارت محافظة الجيزة في بيان لها اليوم إلى أن تكليفات المحافظ جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة والتي شدد خلالها علي متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الخاصة بمد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي فى رمضان لتكون حتى 2 صباحًا والسماح بإقامة موائد الرحمن خلال رمضان بالضوابط والتصاريح المحددة.

التعامل الفوري حيال شكاوى المواطنين وسرعه التجاوب معها

وأشارت محافظة الجيزة في البيان إلى أن المحافظ وجه بالتعامل الفوري حيال الشكاوى الواردة من المواطنين وسرعة التجاوب والتعامل معها مع ضرورة التنسيق الدوري مع الأجهزة المعنية وتواجد فرق طوارئ لأجهزة المرافق للاستجابة مع البلاغات الواردة الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.

وأكد «راشد» خلال لقاء بقيادات الجيزة خلال المجلس التنفيذي للمحافظة أن المحافظة تسعى لتوفير قطع أراضٍ فضاء لإنشاء أسواق حضارية وساحات للباعة الجائلين لضمان عدم تأثيرهم على الحركة المرورية.

تكثيف الحملات على المخازن والمنشآت

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز خلال انعقاد المجلس التنفيذي بالمحافظة بتكثيف الحملات على مدار اليوم وبصفة مستمرة علي المخازن والمنشآت التى تمثل خطورة على السلامة العامة والالتزام بالاشتراطات المحددة للحماية المدنية.