غرق طفل بكفر الشيخ: انزلقت قدماه في الترعة أثناء اللعب

لقي طفل مصرعه غرقا، في مياه ترعه بعزبة السنط التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، ونُقل الجثمان لمشرحة مستشفى سيدي سالم المركزي.

غرق طفل أثناء لهوه

وتلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد بغرق محمود محمد عبدالواحد، 10 سنوات، من عزبة السنط، بمجرى مائي.

وانتقت قوة من الشرطة لمستشفى سيد سالم المركزي، وتبين أن الطفل الغريق كان يلهو بالقرب من المنزل، وانزلقت قدماه في الترعة، ما أدى لغرقه وفقا لسؤال ذويه، وتم نقل جثمانه لمستشفى سيدي سالم المركزي، تحت تصرف النيابة.

وينتظر ذوو الطفل أمام مشرحة المستشفى صدور قرار جهة التحقيق، وذلك لدفن الجثمان في مقابر الأسرة.

توقيع الكشف الطبي على ضحايا الغرق لبيان سبب الوفاة

يذكر أنه يجرى توقيع الكشف الطبي على المتوفين في حوادث الغرق بمستشفيات كفر الشيخ، لمعرفة أسباب الغرق، وفي حال شك مفتش الصحة في الوفاة يجرى نقل الجثامين إلى مستشفى كفر الشيخ العام وانتداب الطب الشرعي للتشريح وبيان سبب الوفاة، وذلك وفق قرارات جهات التحقيق.

وفي وقت سابق، تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثمان شاب غرق في بحر قرية إسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ، إثر انقلاب سيارة نصف نقل كان يقودها، وجرى دفن الجثمان بمعرفة ذويه وسط حالة من الحزن بين أبناء قريته.