عاجل.. استخراج جثة شاب غرق في ترعة بكفر الشيخ بعد أكثر من 30 ساعة من البحث

تمكنت قوات الإنقاذ والحماية المدنية من استخراج جثمان شاب، غرق أمس الجمعة، في بحر قرية إسحاقة التابع لمركز كفر الشيخ، وذلك عقب انقلاب سيارة نصف نقل في ترعة تمر على طريق «كفر الشيخ - الحامول»، وتعرف ذووه على الجثمان وجرى إيداعه مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام انتظارا لصدور قرار بشأن الجثمان بعد بحث استمر أكثر من 30 ساعة.

العثور على الجثمان بعد ساعات من البحث

وكان مدير أمن كفر الشيخ اللواء أشرف صلاح درويش، قد أمر بإرسال قوات من الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الشاب، وجرى البحث عنه منذ أمس عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعثر على الجثمان قبل قليل على بعد عدة كيلو مترات بنفس القرية.

انقلاب سيارة في ترعة إسحاقة

وأكد محمد محمود، ابن خالة الشاب المتوفي، لـ«الوطن»، أنه جرى العثور على الجثمان في ترعة إسحاقة على بعد عدة كيلو مترات من مكان الحادث، مشيرا إلى انه تعرض لحادث ثم انقلبت سيارته في الترعة، موضحا أنه يعمل في فرن ويقوم بتوزيع الخبز بالسيارة النصف نقل على القرى المجاورة، وأنه كان يقوم بتوزيع «العيش» بقرية إسحاقة لكنه تعرض لحادث تصادم فانقلبت سيارته في البحر.

بداية الواقعة

وتلقت غرفة عمليات والأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إشارة من الأهالي تفيد وقوع حادث بالقرب من قرية إسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ، وانقلاب سيارة نصف نقل وغرق الشاب عمر السيد النجار، 24 عاما وتبين أنه من قرية الخضيري التابعة للمركز، جرى إبلاغ قوات الشرطة والنجدة فأمر اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، بالدفع بقوات الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الشاب.

ودفعت مديرية الأمن بقوات للبحث عن الشاب الغريق، فيما يساعدهم الأهالي من قرية إسحاقة وبعض القرى المجاورة، وبعض قوارب الصيد الصغيرة، ولازال البحث جاريا عن جثمانه، فيما تتمركز سيارة إسعاف بالقرب من المكان تحسبا لاستخراج جثمان الشاب لنقله إلى مستشفى كفر الشيخ العام. فيما جرى استخراج السيارة من المياه وتبين عدم وجود الشاب الغريق بداخلها، وجرى البحث عن الجثمان، حتى العثور عليه قبل قليل، و اتخاذ باقي الإجراءات القانونية.