مسلسل الاختيار 3 الحلقة الثانية.. «السيسي» يتحدث عن «العملية نسر» ومقاومة التكفيريين بسيناء

تضمنت الحلقة الثانية من مسلسل الاختيار 3، مشهد توجه خلاله الرئيس عبدالفتاح السيسي، حينما كان يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي في هذا التوقيت، للقاء عدد من مشايخ وعواقل شمال سيناء، وهو اللقاء الذي تضمن الإشارة لـ«العملية نسر»، وتضمن تأكيد السيسي على حرص القوات المسلحة على العلاقات الأخوية القوية مع أبناء سيناء، وإدراكها الكامل لدورهم الوطني منذ عام 1956 حتى الآن، وحرص القوات المسلحة على التعاون معهم دون المساس بثقافة أهالي سيناء أو ممتلكاتهم.

الاختيار 3.. تعاون مع قبائل سيناء

وخلال أحداث حلقة الليلة من الاختيار 3 عقب أحد مشايخ سيناء على هذا الحديث، مؤكدًا دعم أهالي سيناء لقواتنا المسلحة، مع الإشارة لـ«العملية نسر»، وأنها مراقبة بشكل مكثف من الخارج لمعرفة قوة الجيش، وهل سيستطيع أن يقضي على الإرهاب أم لا، ليؤكد القائد العام للقوات المسلحة في هذا التوقيت، توفير كل الإمكانيات لـ«العملية نسر» لتنجح في مهمتها.

وتزايد البحث على مواقع التواصل الاجتماعي حول «العملية نسر»، عقب الحديث عنها في المسلسل، وهي عملية أُطلقت، بهدف تطهير سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية من شبه جزيرة سيناء.

انطلاق العملية «نسر» في أعقاب استهداف «أنابيب الغاز» وقوات إنفاذ القانون

بدأت العملية نسر في أواخر عام 2011، بعد عدة تفجيرات استهدف بها عناصر مُتطرفة، تابعة لما سُمي «جيش تحرير الإسلام» لأنابيب الغاز في سيناء، وعدد من عناصر قوات إنفاذ القانون، مع إعلان هذا التنظيم الإرهابي، سعيه لإعلان سيناء «إمارة» تابعة له.

وهدفت تلك الجهود وقتها إلى تمشيط قطاع من شمال سيناء، بحثًا عن العناصر المتطرفة المُسلحة، وهو ما نجحت فيه قوات إنفاذ القانون المصرية من قوات مسلحة وشرطة مدنية، وهي العملية التي أعقبتها عدة عمليات أخرى مثل عمليات «حق الشهيد»، و«العملية الشاملة سيناء».

واشتملت تلك العمليات على تنفيذ عدد من المداهمات وضبط عناصر إجرامية، وتكفيرية، وحققت نجاحًا كبيرًا.