عبدالعزيز مخيون عن دوره في الاختيار 3: ذاكرنا تفاصيل الشخصية كويس

لفت الفنان عبدالعزيز مخيون جميع الأنظار، بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 3، بتجسيده دور مرشد جماعة الإخوان «محمد بديع»، ليكن تعبير معظم رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي المسلسل بأن «مخيون» أتقن تفاصيل الشخصية بشكل كبير، ونوه البعض بأنه أفضل من جسَّد شخصيات جماعة الإخوان على شاشات التليفزيون.

الشبه بين عبد العزيز مخيون والمرشد

وقال عبدالعزيز مخيون في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه كممثل يجب عليه تجسيد أي دور درامي سواء كان من وحي الواقع أو من خيال المؤلف، «أنا معملتش غير اللي مكتوب في الورق الخاص للشخصية»، وأيضًا كان هناك دور بارز من المخرج بيتر ميمي لصناعة المسلسل بشكل فائق الدقة.

الشبه بين مخيون ومرشد الإخوان في الاختيار 3

وأما عن وجه التشابه الكبير بينه وبين محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، أضاف «مخيون» بأنه تعاون فائق الدقة بينه وبين «الماكيير» من أجل إظهار الشخصية بهذا الشكل الذي ظهر على شاشة التليفزيون خلال عرض أولى حلقات المسلسل، «ذاكرنا تفاصيل الشخصية كويس والفيديوهات كتير للمرشد وقدرنا نعمل زيها بشكل راضيين عنه».

وكشفت الحلقة الأولى من مسلسل «الاختيار الجزء الثالث» الذي يتم عرضه على قناة ON، عن ظهور عدد من الشخصيات الحقيقية التى كان لها دور كبير فى الحياة السياسية بداية من عام 2012، وتحديداً وقت تولى الإخوان الحكم وما تلاه من أحداث.

فيما ظهر الفنان ياسر جلال مجسدًا شخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصبري فواز، مجسدا شخصية الرئيس المعزول محمد مرسي، وجسد عبد العزيز مخيون شخصية مرشد الجماعة محمد بديع، وظهرت في الحلقة أيضا الفنانة منى عبد الغنى بشخصية السيدة انتصار السيسى قرينة الرئيس، ومن المقرر أن تكشف الحلقات المقبلة عن شخصيات جديدة ومجسديها.