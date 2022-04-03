الاختيار 3 الحلقة 2.. رسالة السيسي للإرهابية: «ده جيش الشعب»

بدأت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 2 في رمضان 2022، والتي عرضت بعنوان «خيرت الشاطر»، بمقابلة جمعت الفريق عبد الفتاح السيسي الذى يجسد دوره الفنان ياسر جلال، والفريق حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق الذي جسد دوره الفنان أحمد بدير، وفيها عرض السيسي على طنطاوي الاستقالة من منصبه كوزير للدفاع في حكومة محمد مرسي، ولكن طنطاوي رفض وأعرب عن سعادته لاختياره، قائلا «الحمد لله اللى عاوزينه حصل».

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 2 في رمضان 2022.. طنطاوي سعيد باختيار السيسي وزيرا للدفاع

استكملت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 2 في رمضان 2022، بزيارة الفريق عبد الفتاح السيسي لوالدته التي جسدت دورها الفنانة القديرة نادية رشاد والتى باركت له باختياره وزيرا للدفاع وقائلة «ربنا هيوفقك، دايما قلبي راضي عليك».

ثم دارت جلسة بين السيسي وقيادات قبائل بدو العريش والتى قال فيها الفريق السيسي «حق أولادنا فى رفح لازم يرجع».

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 2 في رمضان 2022.. عملية تهريب كبرى لعضو مكتب الإرشاد

استكملت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 21 في رمضان 2022، عن اكتشاف جهاز المخابرات والذي يعمله به الضابط مروان العدوي عن قيام عضو فى مكتب الإرشاد الخاص بالجماعة الإخوان المسلمين بعملية ليهرب من خلالها السلاح.

وناقشت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 1 في رمضان 2022 الأزمة التى حدثت بين جماعة الإخوان والسلفيين خلال فترة حكم محمد مرسي.

كما شهدت الحلقة الجلسة التى جمعت الفريق عبد الفتاح السيسي، وخيرت الشاطر القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية الذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي، والتي حاول فيها الشاطر جس نبض الفريق السيسي في إمكانية تعاونه مع جماعة الإخوان، وهو ما قابله السيسي بابتسامة ساخرة.

وعقب جلسة الشاطر مع السيسي، ذهب الأول لمقابلة محمد مرسي فى منزله وهو الذى يجسد دوره الفنان صبري فواز، كاشفا عن رأيه في مقابلة السيسي قائلا «أنا مش فاهم»، يرد عليه مرسي «لسه جديد فى منصبه»، فذكره خيرت الشاطر بأنه لم يكن راضيا عن اختياره وزيرا للدفاع.

أظهرت الحلقة مشاهد حقيقية من ذكرى السادس من أكتوبر عام 2012 والتي دعا فيها محمد مرسي كل قيادات الإخوان وعددا من مغتالي الرئيس السادات.

اختتم الحلقة بتوجيه دعوة من الفريق عبد الفتاح السيسي لمحمد مرسي لحضور تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني، خلال استعراض الفرقة لبطولاتها، ناقش مرسي الفريق السيسي عن زيارة خيرت الشاطر له، فرد عليه الفريق السيسي «ده جيش الشعب وجيشك طول ما انت مع الشعب، والجيش ده عمره ما يكون ضدك طول ما انت مع الشعب، دي ردي على كل ما حدث الأسبوع اللى فات، وده ردي على زيارة المهندس خيرت الشاطر».