يسرا تفقد بصرها وتبكي القلوب في الحلقة 2 من مسلسل أحلام سعيدة

ببراعتها التمثيلية وأسلوب السهل الممتنع، أثرت يسرا في نفوس متابعيها، خلال أحداث الحلقة الثانية من مسلسل أحلام سعيدة، المعروض عبر شاشة ON E.

يسرا تفقد بصرها في أحداث الحلقة الثانية من مسلسل أحلام سعيدة

وعلى الرغم من سيطرة الطابع الكوميدي على أحداث مسلسل أحلام سعيدة الذي يشارك في بطولته نخبة من الفنانات، إلا أن الفنانة يسرا تمكنت من كسب تعاطف المشاهدين، بعد أن لمست القلوب بمشهدها لفقدان بصرها، إثر تعرضها لحادث سير مدبر من قبل مجهول.

يسرا تجذب القلوب بأسلوبها السهل الممتنع في أحلام سعيدة

وخلال الحلقة تحولت شخصية «فريدة هانم» التي تجسدها يسرا، من الكوميديا الساخرة إلى الدراما المؤثرة بأسلوب السهل الممتنع، خاصة بعد ظهورها في المشهد الذي جمعها بالفنان عماد رشاد، الذي يؤدي دور شقيقها.

وتضمن تفاصيل المشهد المؤثر، طرح شقيق «فريدة» عرضًا لمساعدتها كي تعيش معه في منزله الضخم بعد أن أصبحت ضريرة، وحمايتها من العيش بمفردها، إلا أن الأخيرة رفضت مساعدته بسبب عزة نفسها نظرًا لتخلي شقيقها عن مساعدتها من قبل، ما جعلها تشعر بالشفقة.