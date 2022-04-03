مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 2 والقنوات الناقلة، واحدة من الكلمات التي جاءت من بين مجموعة من الكلمات الأكثر بحثًا على المحرك الشهير «جوجل»، لرغبة عدد كبير من المشاهدين في متابعة العمل، من بين العديد من الأعمال الدرامية في سباق دراما رمضان 2022.

مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 2 والقنوات الناقلة

من المقرر عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 2 في تمام الساعة 8:25 مساء على شاشة ON E، فيما تأتي الإعادات في:

- الإعادة الأولى في تمام الساعة 5:30 صباحًا.

- الإعادة الثانية في تمام الساعة 10:50 صباحًا.

أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 1 بطولة يسرا في رمضان 2022

ودرات أحداث الحلقة الأولى من مسلسل أحلام سعيدة في إطار كوميدي طريف، حول «فريدة هانم» التي تجسد شخصيتها الفنانة يسرا، وحرصها على المشاركة في العديد من المزادات العلنية لهوسها الشديد في شراء المقتنيات التراثية الأنيقة، الخاصة بالأمراء والملوك.

وخلال الحلقة تفاجأت «فريدة» ببيع القبعة الخاصة بوالدتها في مزاد علني، وقررت شراءها بقيمة 200 ألف جنيه، ما وضعها في أزمة مع شقيقها الذي يلعب دوره الفنان عماد رشاد.

وانتهت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل أحلام سعيدة، بتعرض «فريدة»، لحادث سيارة مدبر، دون الكشف عن الجاني.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

بطولة نسائية مشتركة في مسلسل أحلام سعيدة، إذ شارك في تمثيله كل من يسرا، غادة غادل، شيماء سيف، مي كساب، إلى جانب الفنانين، نور محمود، عماد رشاد، الفنانة الشابة ملك بدوي، والعمل من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.

قصة مسلسل أحلام سعيدة

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي، حول 3 سيدات تجمعهم الظروف سويا عن طريق الصدفة، ومن ثم تتوالى المواقف الطريفة لهن.