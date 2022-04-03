فقدان بصر وصراعات في الحلقة الثانية من مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا

انتهت الحلقة الأولى أمس، من مسلسل أحلام سعيدة بتعرض يسرا لحادث سير مدبر، طرحها أرضًا لتتعرض لصدمة قوية في رأسها.

أحداث الحلقة الثانية من مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا

تفاصيل مشوقة شهدتها الحلقة الثانية من مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا، بدأت بفقدانها للنظر إثر تعرضها لحادث السير المدبر، بعد أن صدمتها سيارة، وهربت فيما بعد.

ولم يتوقف الأمر عند فقدان فريدة هانم لنظرها فقط، والتي تلعب دورها الفنانة يسرا، بل أصبحت تعاني من الأرق بسبب تعرضها للكوابيس المستمرة، والتي تحلم خلالها بأن ثمة شخص ما يحاول التخلص منها.

وخلال الأحداث تظهر «شيرين» وتلعب دورها الفنانة غادة عادل، وهي تدخل في خلافات مع شقيقتها الكبرى وتجسد دورها انتصار، بسبب رفض الأولى للزواج على الرغم من اقترابها من إتمام الأربعين عامًا.

وتتوالى المشاهد إذ تذهب كل من «فريدة» و«شيرين» إلى إحدى جلسات العلاج النفسي، التي تعتمد على الاجتماع وسط مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من المشكلات ذاتها، ومن ثم يبدأون في تبادل أطراف الحديث سويًا.

وخلال جلسة العلاج تظهر «ليلى» والتي تلعب دورها مي كساب، لتكشف عن معاناتها هي الأخرى من الأرق ليلًا، بسبب تعرضها للخيانة على يد زوجها.

وتختتم الحلقة أحداثها باستمرار تعرض «فريدة» للكوابيس، والتي انتهت برؤيتها لشقيقها، وكأنه يحاول قتلها ضمن أحد أحلامها المفزعة، ما دعاها إلى الذهاب للشرطة وتحرير محضر ضده لاتهامه بأنه هو المدبر للحادث الذي تعرضت له.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

ويشارك في بطولة العمل مجموعة من الفنانين من بينهم، يسرا، غادة عادل، انتصار، مي كساب، شيماء سيف، نور محمود، ملك بدوي، عماد رشاد، ومن تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.

أحداث مسلسل أحلام سعيدة

وتدور أحداث أحلام سعيدة في قالب من الأحداث الاجتماعية الكوميدية، بين 3 سيدات تجمعهن الصدفة في جلسات للعلاج النفسي، ومن ثم تتوالى الأحداث.