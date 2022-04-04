كشف سر حقيبة محمد رمضان في الحلقة الثانية من مسلسل المشوار.. مليانة دولارات

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان العديد من الأحداث التشويقية، خاصة بعد القبض على وجيه الشوربجي في قضية آثار، والذي كان يهدد ماهر وورد، وكان ماهر ينتظر بشدة لحظة القبض عليه.

محمد رمضان يخفي دولارات بعيدا عن زوجته

كما أظهرت الحلقة الثانية من مسلسل المشوار إخفاء ماهر حقيبة كبيرة تحتوي على دولارات أسفل السرير، دون أن تعرف ورد بأمرها، لتنتهي أحداث الحلقة على ذلك، وكانت تلك الحقيبة أثارت كثيرا من الجدل خلال الأيام الماضية بعد ظهور محمد رمضان وهو يحملها بين يديه خلال البوستر الرسمي للمسلسل، وأشار رمضان خلال مداخلة هاتفية إلى أنها تحتوي على أشياء قيمة.

ملخص الحلقة الثانية من مسلسل المشوار

وجاء ملخص الحلقة الثانية من مسلسل المشوار متمثلا في عرض محمد عز على محمد رمضان صفقة لسرقة شكائر من الملح الذي يعملان فيه ولكنه رفض، بالإضافة إلى تلقي ورد تهديدات من وجيه عندما فتح هاتفها القديم، والعثور على حقيبة كبيرة تحتوي على آثار في منزل وجيه والقبض عليه.

أبطال مسلسل المشوار

يقوم ببطولة مسلسل المشوار عدد كبير من النجوم، أبرزهم دينا الشربيني، ومحمد رمضان، حنان يوسف، محمد عز، أحمد كمال، أحمد مجدي، بيومي فؤاد، الطفل محمد عزازي، محمود الليثي، وغيرهم من النجوم، كما كتب السيناريو والحوار محمد فريد، وأخرج العمل المخرج الكبير محمد ياسين.

قصة مسلسل المشوار

كما تدور أحداث المسلسل حول ورد وماهر اللذين يعملان باليومية في منطقة ماكس بالإسكندرية في الأملاح، وتظهر الأحداث حتى الآن قيام ورد وماهر بالهرب من مدينتهما، وتعرضهم للتهديد من قبل وجيه دون الكشف عن السبب، كما أن لديها ابن يدعى رحيم يحاولا العمل على رعايته وحمايته.