ملخص مسلسل المشوار الحلقة 2 بطولة محمد رمضان: القبض على وجيه

يبحث قطاع كبير من الجمهور عن ملخص مسلسل المشوار الحلقة 2 بطولة محمد رمضان، التي عرضت منذ قليل على شاشة قناة DMC وشهدت العديد من الأحداث التشويقية استكمالًا لأحداث الحلقة الأولى من العمل، إذ بدأت الحلقة بافتعال إحدى السيدات في العمل مشكلة مع ورد التي تجسدها الفنانة دينا الشربيني، ليخصم نصف اليومية الخاصة بها.

ملخص مسلسل المشوار الحلقة 2 بطولة محمد رمضان

كما شهد ملخص مسلسل المشوار الحلقة 2 بطولة محمد رمضان قيام دينا الشربيني بفتح هاتفها القديم الذي تحتفظ به بعد هربها هي ومحمد رمضان من مدينتها، لتجد رسائل كثيرة من وجيه الشخص الذي يريدان التخلص منه، وبعد معرفته بفتحها لهاتفها قام بالرن عليها وإرسال المزيد من رسائل التهديد لهما، لتصاب دينا الشربيني بالفزع، وعندما تخبر محمد رمضان بما حدث يغضب منها بشدة ويخبرها أن وجيه عندما يتم القبض عليه، ستواجه العديد من التساؤلات عن عدم ردها عليه.

القبض على وجيه الشوربجي

كما قام المقدم علاء والذي يجسده الفنان أحمد مجدي بتفتيش منزل وجيه الشوربجي والذي يقوم بدوره الفنان أحمد كمال ضمن ملخص مسلسل المشوار الحلقة 2 بطولة محمد رمضان، ليجد في منزلة شنطة كبيرة تحتوي على آثار ويقوم بالقبض عليه.

يخبر سعيد «محمود الليثي» ماهر أن وجيه تم القبض عليه أخيرًا، ليفرح الأخير ويخبره أن عودته اقتربت بعد القبض على وجيه، ويذهب مسرعًا إلى زوجته لإخبارها بالقبض على وجيه، فضلا عن ظهور الفنان بيومي فؤاد بدور «راشد» المحامي للدفاع عن وجيه الذي يعمل في السياحة.