بعد الأحداث التشويقية التي شهدتها الحلقة الأولى من مسلسل المشوار، وعدم وضوح السر الذي وراء محمد رمضان ودينا الشربيني، وسبب تركهما لمدينتهما، يبحث قطاع كبير من الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 2 والقنوات الناقلة لها التي من المقرر عرضها مساء اليوم.

مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 2 والقنوات الناقلة

كشفت الشركة المنتجة عن مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 2 والقنوات الناقلة لها، إذ تعرض الحلقة مساء اليوم الساعة 8:10 على شاشة قناة DMC، وتعاد بها في تمام الساعة 2 صباحًا، وفي الساعة 1:45 مساءً، فيما تعرض الحلقة الثانية من المسلسل الساعة 11:15 على شاشة قناة DMC دراما، وتكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 4:30 صباحا، وتكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 10:30 صباحا.

ملخص الحلقة الأولى من مسلسل المشوار

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل المشوار العديد من الأحداث التشويقية، حيث بدأت الحلقة بمحمد رمضان ودينا الشربيني، وهما يعملان في شركة الملاحة، ثم ذهابهم للإثامة في منزل خالة ماهر وهروبهم من مدينتهم دون الكشف عن السبب.

وانتهت الحلقة بصدمة محمد رمضان عندما علم أن وجيه على قيد الحياة ولكن لم يكشف من هو هذا الشخص.