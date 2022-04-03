أشعل «السوشيال ميديا».. تعرف على ابن محمد رمضان في مسلسل المشوار

في الحلقة الأولى من مسلسل المشوار، خطف الطفل الذي جسّد شخصية ابن الفنان محمد رمضان الأنظار إليه، بسبب التشابه الكبير بينهما، وذلك أثناء عرض الحلقة على شاشة قناة dmc.

وتساءل الجمهور عن من هو ابن محمد رمضان الذي ظهر معه في الحلقة الأولى من مسلسل المشوار، وظنوا بأنّه ابنه الحقيقي بسبب التشابه الكبير بينهما، وهو الأمر الذي جعل الطفل يشعل مواقع التواصل الاجتماعى منذ إذاعة الحلقة.

تعرف على ابن محمد رمضان في مسلسل المشوار

ولكن الحقيقة أنَّ الطفل الذي جسد شخصية ابن محمد رمضان هو الطفل محمد عزازي وليس ابن «رمضان» في الواقع كما ظن البعض، وكان قد صرح «رمضان» خلال مداخلة هاتفية على قناة «dmc» بأن الطفل «عزازي» يشبهه بالفعل أكثر من ابنه الحقيقي.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل المشوار

محمد عزازي كان قد ظهر في الحلقة الأولى من مسلسل المشوار وهو يجسد شخصية ابن محمد رمضان ودينا الشربيني، وظهر محبًا للعب كرة القدم، وخلال الأحداث ظهر وهو يمارس هوايته المفضلة وذهب والده ووالدته لاصطحابه من الملعب.

وشهدت الحلقة الأولى أيضًا الكشف عن تفاصيل شخصية «ماهر» الذي يعمل فى الملاحة وزوجته «ورد» التي تعمل معه في نفس الشركة.