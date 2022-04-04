تراجع العقود الآجلة لخام برنت.. البرميل يسجل 103 دولارات

تراجعت التعاقدات الآجلة لـ«خام برنت»، لتصل إلى مستوى 103 دولارات للبرميل، وقالت وكالة «رويترز» للأنباء، إن التعاقدات الآجلة لـ الخام هبطت بشكل طفيف في بداية التعاملات بآسيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

انخفاض العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 84 سنتا

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.01 دولار أو 1% إلى 103.38 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 84 سنتًا أو 0.9% إلى 98.43 دولارًا للبرميل.

وجاء تراجع أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية، بعد ترحيب الإمارات والحوثيين بـ هدنة من شأنها وقف العمليات العسكرية على الحدود السعودية اليمنية مما يخفف من بعض المخاوف بشأن مشكلات الإمدادات المحتملة.

عقود خام برنت وغرب تكساس الوسيط تستقران على انخفاض بنحو 13%

وكانت العقود القياسية لخام برنت وخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط، استقرتا على انخفاض بنحو 13% خلال الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».