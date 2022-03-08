ارتفاع العقود الآجلة لـ خام برنت إلى 126.35 دولارا للبرميل

ارتفعت العقود الآجلة لـ خام برنت إلى 126.35 دولارا للبرميل، وأشارت وكالة «رويترز» للانباء، إلى ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 3 دولارات.

وترسم «المفوضية الأوروبية»، مسارا لإنهاء اعتماد التكتل الأوروبي، على الغاز الروسي، الذي قد يؤدي إلى خفض احتياجات الاستيراد بنسبة 80% تقريبا هذا العام،

وأوضح أحد المسؤولين الأوروبيين لوكالة «بلومبرج» الاقتصادية، أن الخطة التي سيتم تقديمها، اليوم الثلاثاء، ستقترح خطوات مثل الاستفادة من إمدادات الغاز الجديدة.

«واشنطن»: بايدن لم يتخذ قرارا بشأن فرض حظر على واردات النفط من روسيا

وكانت الرئاسة الامريكية «البيت الأبيض»، قالت في وقت سابق، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يتخذ قرارا بعد بشأن إمكانية فرض حظر على واردات النفط من روسيا.

وأكدت إدارة بايدن، أنها تبحث مع إيران وفنزويلا قضايا توريد نفطهما إلى الأسواق العالمية في ظل سعي غربي للتخلي عن موارد الطاقة الروسية.

«مادورو» يبدي استعداده لمحادثات جديدة مع الوفد الأمريكي

بدوره، أبدى رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، استعداده لمحادثات جديدة مع الوفد الأمريكي الذي يزور «كراكاس».

وقال سفير إيطاليا بالجزائر جيوفاني بولييزي، أمس الاثنين، إن الجزائر ستبقى المورد الأساسي لـ«روما» بالغاز بغض النظر عن تطورات الأوضاع في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي حديث مع صحيفة «ليكسبريسيون» الجزائرية، أشار سفير روسيا في الجزائر، إيجور بيلياييف، إلى ان العلاقات بين البلدين لن تتأثر بأي زيادة محتملة في ضخ الغاز الجزائري نحو أوروبا، مضيفة لـ الصحيفة الناطقة بالفرنسية، أن موسكو تنظر إلى زيادة ضخ الغاز الجزائري نحو قارة أوروبا كمسألة تجارية بحتة.