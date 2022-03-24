أسعار النفط العالمية اليوم.. خام «برنت» يسجل 121.9 دولار

استقرت أسعار النفط العالمية تقريباً، اليوم الخميس، حيث ارتفع مؤشر برنت القياسي 0.3% إلى 121.95 دولار للبرميل بعد أن هبط بما يقرب من دولارين في وقت سابق من الجلسة، وتغير غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) بشكل طفيف عند 114.96 دولار للبرميل، بعد أن خسر أيضًا دولارين في وقت سابق.

وسجلت أسعار النفط مكاسب حادة هذا الأسبوع، فارتفع برنت بأكثر من 14 دولارًا، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 10 دولارات للبرميل. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم أمس الأربعاء، إن الخام الأمريكي في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي انخفض إلى أدنى مستوياته منذ مايو 2002، مما فاجئ المشاركين في السوق الذين توقعوا ارتفاعا متواضعا.

رفع القيود على الصادرات الإيرانية

وقالت شركة «جيه.بي.سي إنيرجي» الاستشارية في مذكرة، إن رفع القيود على الصادرات الإيرانية سيساعد في تخفيف الضيق الهائل السائد في أسواق الخام في الوقت الحالي، مضيفة أن إيران تستعد بالفعل لزيادة الصادرات.

والتقى الرئيس الأمريكي بايدن بقادة الناتو في بروكسل لإجراء محادثات طارئة مع دخول الحرب الأوكرانية الشهر الثاني، ويخطط بايدن والزعماء الأوروبيون لإعلان عقوبات إضافية ضد روسيا.

فرض عقوبات على النفط الروسي

وقال كارستن فريتش، المحلل في كومرتس بنك، إنه من غير المرجح أن يكون للعقوبات تأثير كبير على سوق النفط، لأنها لن تشمل على الأرجح حظرًا نفطيًا من قبل الاتحاد الأوروبي، حيث عارض عدد من الدول التي تعتمد بشكل كبير على النفط الروسي - مثل ألمانيا – هذه الخطوة، بعدما أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا، وكلاهما أقل اعتمادًا على الخام الروسي، فرض عقوبات على واردات النفط.