ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت بـ2.43 دولار لتسجل 109.07 دولار

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مع عدم إحراز تقدم يذكر في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.43 دولار، بما يعادل 2.3%، لتسجل 109.07 دولار للبرميل.

وشهدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، ارتفاعا بـ2.75 دولار، أو 2.7%، لتسجل 105.73 دولار للبرميل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إن بلاده تفي بالتزاماتها تجاه الشركاء، مؤكدا أن إمدادات الطاقة ستبقى مستقرة.

وفي سياق متصل، أوضح مصدران لوكالة «رويترز» للأنباء، أن بعض الدائنين تلقوا مدفوعات بالدولار لكوبونات سندات روسية كانت مستحقة هذا الأسبوع، فيما ذكرت قناة «سي إن بي سي عربية»، أن موسكو ربما تجنبت في الوقت الحالي ما كان يمكن أن يكون أول تخلف لسداد ديونها السيادية منذ قرن.

ولي العهد السعودي: الرياض حريصة على المحافظة على توازن أسواق البترول

بدوره، جدد ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، محمد بن سلمان، حرص بلاده على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها.

وأشار بن سلمان، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إلى دور اتفاق «أوبك بلس» في ذلك وأهمية المحافظة عليه، وأكد موقف الرياض الداعم لكل الجهود الهادفة لتسوية الخلافات بالوسائل السلمية ومن خلال الحوار لإنهاء الصراع في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ارتفاع مؤشر «ناسداك المجمع» بـ178.23 نقطة

بدورها، ارتفعت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الخميس، عند إغلاق جلسة التداول في «بورصة نيويورك». وارتفع مؤشر «ناسداك المجمع» 178.23 نقطة أو 1.33% ليغلق عند 13614.78 نقطة، كما صعد مؤشر «داو جونز الصناعي»، عند الإغلاق بـ417.66 نقطة، بما يعادل 1.23%، ليغلق عند 34480.76 نقطة.

وزاد مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» القياسي 53.81 نقطة أو 1.23% ليغلق عند 4411.67 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».