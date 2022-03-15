تراجع عقود خام برنت القياسي العالمي بـ 5.77 دولار

تراجعت أسعار النفط، أمس الاثنين، بما يزيد على 5%، وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 5.77 دولار، أو 5.1%، لتسجل عند التسوية 106.90 دولار للبرميل.

وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 6.32 دولار، أو 5.8%، لتسجل عند التسوية 103.01 دولار للبرميل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن واردات نفط أمريكية من فنزويلا ليست موضع نقاش الآن

تراجع مؤشر «ناسداك المجمع» بـ 2.04%

بدورها، سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متباينا، امس الاثنين، عند إغلاق جلسة التداول في «بورصة نيويورك»، وانخفض مؤشر «ناسداك المجمع» 292.59 نقطة، أي 2.04%، ليغلق عند 12581.22 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

انخفاض مؤشر «ستاندرد أند بورد 500» القياسي بـ 31.20 نقطة

وتراجع مؤشر «ستاندرد أند بورد 500» القياسي بـ 31.20 نقطة، أي 0.74%، ليحقق 4173.11 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ 1.05 نقطة، ليحقق 32945.24 نقطة.

وكان برلمانيو «الاتحاد الأوروبي»، صوتوا في وقت سابق، ضد مقترح جديد لتنظيم العملات الرقمية، وقال موقع «ياهو فايننس»، إن المسؤولين في لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان صوتوا على تعديل اللغة المستخدمة في مشروع قانون الأسواق في الأصول المشفرة الذي تم تقديمه في 2020، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، قال مسؤول بـ«البنك المركزي» التونسي، أمس الاثنين، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن البنك أبقى على سعر الفائدة الرئيسي مستقرًا عند 6.25%، محذرا من أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا سيكون لها انعكاسات كبيرة على المالية العامة وزيادة التضخم.

وفي السعودية، أطلق ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان استراتيجية صندوق التنمية الوطني، وقال خلال رئاسته لاجتماع مجلس الإدارة، إن استراتيجية الصندوق تهدف إلى دعم أهداف التنمية المستدامة عبر تحويله إلى مؤسسة تمويلية وطنية متكاملة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويستهدف صندوق التنمية الوطني من خلال الصناديق والبنوك التنموية التابعة له تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على3 أضعاف من التأثير التنموي في الاقتصاد السعودي بحلول 2030، بالإضافة إلى إسهام الصندوق في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لـ البلاد بضخ أكثر من 570 مليار ريال بحلول 2030.

الصندوق يهدف إلى مضاعفة الناتج الإجمالي غير النفطي بأكثر من 3 أضعاف

ويستهدف الصندوق السعودي، مضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من 3 أضعاف ليصل إلى 605 مليارات ريال بحلول 2030، بالإضافة لإيجاد العديد من فرص العمل في المملكة بحلول 2030.

من جانبه، وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على تمديد استقبال الطلبات وتعديل قواعد وضوابط النظر في طلبات المواطنين تملك العقارات.