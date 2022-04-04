إعدام محمد فراج.. ملخص مسلسل العائدون الحلقة 2 بطولة أمير كرارة في رمضان 2022

يبحث قطاع كبير من الجمهور عن ملخص مسلسل العائدون الحلقة 2 بطولة أمير كرارة في رمضان 2022، والتي انتهى عرضها قبل قليل عبر قناة dmc، لاسيما بعد تطلع البعض لمعرفة مصير «أبو مصعب»، الذي يُقدمه الفنان محمد فراج، بعد اكتشاف خيانته.

وتضمن ملخص مسلسل العائدون الحلقة 2 بطولة أمير كرارة في رمضان 2022، وقوع «أبو مصعب» في قبضة تنظيم داعش في سوريا، وذلك بعد اكتشاف خيانته، وتسريب المعلومات إلى جهاز المخابرات في مصر، إذ جرى وضعه في أحد السجون هناك، تمهيداً لحرقه في ساحة أمام عشرات المواطنين.

أمير كرارة يحاول تحرير أبو مصعب من قبضة داعش

وشعر أمير كرارة ضمن ملخص مسلسل العائدون الحلقة 2 بطولة أمير كرارة في رمضان 2022، بغضب وقلق شديدين، بعد اكتشاف تنظيم داعش الإرهابي، لدوره وتعاونه مع الأجهزة الأمنية في مصر، ليبحث عن محاولات إنقاذ حياته وتحريره من قبضة التنظيم.

وحاول الفنان أحمد الأحمد، أحد قادة التنظيم، الحديث مع «أبو مصعب» داخل محبسه، بشأن معرفة المعلومات التي سربها للأجهزة الأمنية، واعدًا إياه بحمايته مقابل الإعلان عن المعلومات المسربة، الأمر الذي يرفضه محمد فراج جملة وتفصيلاً.

وسافر أمير كرارة بصحبة أمينة خليل وإسلام جمال، في عملية قصيرة لتحرير «أبو مصعب» من قبضة التنظيم.

محمد فراج يرفض عرضا وحيدا مقابل إنقاذ حياته

ومنح تنظيم داعش الإرهابي فرصة وحيدة لـ محمد فراج، من أجل إنقاذ حياته، وهي الظهور في مقطع فيديو مصور، يُعلن فيه إعلان انتمائه للتنظيم، وإرساله إلى الأجهزة الأمنية في مصر، وهو الأمر الذي رفضه مجددا.

وفي نهاية ملخص مسلسل العائدون الحلقة 2 بطولة أمير كرارة في رمضان 2022، عوقب محمد فراج بوضعه داخل قفص حديدي، في ساحة بأحد الميادين، وإضرام النيران فيه، وذلك في مشهد يُشبه لواقعة إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة، حرقًا، على يد التنظيم، عام 2015.