مسلسل العائدون الحلقة 1 بطولة أمير كرارة.. «الزواج على الطريقة الداعشية»

أحداثٌ عدّة، تضمنها مسلسل العائدون الحلقة 1 بطولة أمير كرارة في رمضان 2022، والذي يُعرض حصريًا عبر قناة «dmc»، لعل أبرزها الزواج على الطريقة الداعشية.

وظهر في مسلسل العائدون الحلقة 1 بطولة أمير كرارة، الفنان السوري أحمد الأحمد، الذي يُجسد دور أحد قادة تنظيم داعش الإرهابي، وهو يتزوج من إحدى الفتيات، عنوة، دون سابق معرفة، فضلًا عن افتقاد الآلية للشريعة الإسلامية.

مسلسل العائدون الحلقة 1.. أحمد الأحمد يتزوج من فتاة على الطريقة الداعشية

وفي أحد مشاهد مسلسل العائدون الحلقة 1 بطولة أمير كرارة، اصطحب الفنان محمد فراج، إحدى الفتيات، إلى غرفة قائد التنظيم، بشأن الزواج منها، ليطلب منها أحمد الأحمد بإعلانها قبول الزواج منه، بقولها: «زوجتك نفسي»، ليرد عليها بقوله: «قبلت الزواج»، فيما يتواجد «فراج» وزميله الداعشي الآخر خارج الغرفة، لإعلان شهادتهما على الزواج.

وبعد إتمام الزواج، على «الطريقة الداعشية»، طلب الممثل السوري أحمد الأحمد، من زوجته الجديدة في المسلسل، رفع النقاب وخلع ملابسها.

يذكر أنّ محمد فراج، يُعد عنصرًا مندسًا في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، المتواجد بالخارج، والذي يتعاون مع أحد الأجهزة الأمنية في مصر، بشأن فضخ مخططاتهم وإنقاذ البلاد من جرائمهم الإرهابية.

تعرف على أبطال مسلسل العائدون لـ أمير كرارة

مسلسل العائدون، من بطولة عدد كبير من الفنانين، وهم: أمير كرارة، وأمينة خليل، ومحمود عبد المغنى، والسوري أحمد الأحمد، ورشا بلال، وميدو عادل، وإسلام جمال، ومايا طلام، ونبيل عيسى، وجيهان خليل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب» سعدي – جوهر.