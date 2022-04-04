نيللي كريم لجمهورها: «ممكن شباب مسلسل suits يجيبو حق فاتن»

مازحت الفنانه نيللي كريم جمهورها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بخصوص شخصية فاتن التي تقدمها خلال المسلسل الرمضاني فاتن أمل حربي.

وكتب نيللي كريم: «هل ممكن الشباب الجامد اللي في مسلسل suits يحلو مشكلة فاتن و يجيبو حقها من سيف الدندراوي؟».

الحلقة الثانية من مسلسل فاتن أمل حربي

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل فاتن أمل حربي أحداث عديدة جذبت الجمهور إليها، بعد وقوع الطلاق بين فاتن وزوجها سيف الدندراوي، إذ بدا الأخير في افتعال مشاكل لتعذيبها وذلها من أجل الاستسلام والرجوع لها مرة ثانية، ولكنها صامدة لم تستسلم.

وقام سيد الدندراوي بسرقة عفش المنزل، وعاد إليها لتذهب فاتن لتحرير محضر ضده، وتلجأ إلى محامي لمتابعه القضية، وعند عودتها للمنزل بصحبة بناتها تجد الشرطة تنتظرها، وتذهب معهم لقسم روض الفرج لتفاجئ أن زوجها اتهمها بسرقته وسبه في مكان عمله بشهاده الشهود، ورغم ذلك لم تستسلم لظلم طليقها لتعود إلى منزلها، وتفاجئ أنه أجر منزلهم.

ورغم المشاكل التي تعرضت لها فاتن خلال الحلقة الثانية، إلا أنها كانت حريصة على ذهاب بناتها إلى المدرسة، والالتزام بتمرينتهم الرياضية.

مسلسل فاتن أمل حربي

مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، وفادية عبد الغني، جيلان علاء وهو من إنتاج شركة العدل، وتأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، ويعرض المسلسل حصريًا على cbc ومنصة watch it.

ويناقش المسلسل المشاكل التي تواجهها المطلقة بعد الانفصال، ورحلتها مع المحاكم من أجل الحصول على حقوقها هي وأبنائها.