نيللي كريم تواجه أزمة «القايمة» في الحلقة 2 من مسلسل فاتن أمل حربي

التنازل عن قائمة المنقولات الزوجية، أمر توافق عليه بعض العائلات عند إتمام الزيجات، بحجة أن الزوج يؤتمن على العرض والمال، لتقع الزوجات فريسة في يد أزواجهن، في كثير من الحالات إذا حدث بينهما انفصال.

نيللي كريم تواجهة كارثة التنازل عن القايمة في حلقة 2 من فاتن أمل حربي

وناقشت الفنانة نيللي كريم، كارثة التنازل عن قائمة المنقولات، من خلال شخصية «فاتن» التي تعيش مأساة مع زوجها، «شريف سلامة» في مسلسل فاتن أمل حربي، بعدما قررت الانفصال عنه، ليقرر ابتزازها بشتى الطرق، كانت البداية من نقل ابنتيها من الدراسة، مستغلًا قوانين الولاية التعليمية، وبعدها سرقة أثاث منزلها، لتعجز عن إثبات حقها بسبب عدم امتلاكها قائمة منقولات زوجية عند عقد القران.

ولم ينته الأمر عند هذا الحد، ليقرر طليقها تأجير المنزل لشخص غريب، لتجد الشارع هو مصيرها هي وبناتها.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

ويشارك في بطولة مسلسل فاتن أمل حربي، الفنانة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، فادية عبدالغني، محمد ثروت، خالد سرحان، والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.