مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 2.. هدى المفتي تتعرض للتحرش من مديرها

ظهرت النجمة هدى المفتي، كضيفة شرف في ثاني حلقات مسلسل سوتس بالعربي، إذ تجسد دور أم «مي» تتعرض للتحرش من مديرها في العمل وللفصل التعسفي، وتساعدها شركة المحاماة الكبيرة التي يعمل بها آسر ياسين «زين ثابت» المحامي الشهير ومساعده المبتدىء أحمد داوود «أدم منصور» في رفع قضية على مديرها المتحرش.

ويأتي دور هدى المفتي ليلقي الضوء على واحدة من أهم القضايا الإجتماعية التي تهم نساء الوطن العربي، وهو التحرش الجنسي أثناء العمل ويدعم أيضا حملة #me_too التي تشجع النساء على نشر ما يتعرضن له من تحرش في المنزل والشارع والعمل.

هدى المفتي تتعرض للفصل التعسفي

ونشرت هدى قصتها في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما تعرضت للفصل التعسفى عندما اشتكت مديرها لإدارة الموارد البشرية بأنه تعدى عليها أثناء عملها متأخرا، وبعد انصراف زملاؤها ليعقد ذلك الأمر قضيتها.

وقضية هدى المفتي هى القضية الأولى التي يتسلمها أحمد داوود «أدم منصور»، الشاب الطموح الذكي الذي نجح في كسب ثقة المحامي الشهير آسر ياسين «زين ثابت» الذي عينه مساعدا له في الشركة الكبيرة التي يعمل بها رغم المخاطر التي قد يتعرض لها الاثنان، إذا ما انكشف سر آدم وهو عدم تخرجه من جامعة مرموقة.

وتحدد تلك القضية مصير أدم في العمل الذي أمهله زين 48 ساعة للحصول على مفاتيح الحل لتلك القضية، وربما تحدد مصير زين أيضا.

مسلسل سوتس بالعربي

مسلسل سوتس بالعربى هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحا كبيرا على مدار تسعة مواسم 2011 – 2019.

وهو بطولة نخبة من النجوم من بينهم النجم آسر ياسين والنجمة صبا مبارك والنجم أحمد داوود و النجمة تارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد وإنتاج طارق الجنايني.