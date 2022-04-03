انطلقت منذ قليل الحلقة الثانية من مسلسل سوتس بالعربي للفنان آسر ياسين، وذلك على شاشة قناة CBC، وفيما يلي أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 2 بطولة آسر ياسين في رمضان 2022.

وعن أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 2 بطولة آسر ياسين في رمضان 2022 فقد بدأت بمشهد تعارف المحامى زين والذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين وآدم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود .

أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 2 بطولة آسر ياسين في رمضان 2022

وكان آدم يهرب من الشرطة فاختبأ فى مكتب المحامى زين وحينها تعرفا على بعضهما واكتشف زين بأن آدم كان طالبا في كلية الحقوق لمدة عامين، وتم فصله بسبب أنه كان يقدم ملخصات للمواد ويبيعها للطلاب ولكنه كان موهوبا في القوانين وكشف عن هذا الأمر لـ«زين» وهو الأمر الذي حمَّس «زين» لأن يضمه إلى مكتب المحاماة دون أن يعرف أحد بأنه لم يكمل كليته.

وبعدها بدأت مريم التى تجسد شخصيتها الفنانة تارا عماد أخذ آدم في جولة داخل المكتب لتعريفه على مكاتب الزملاء وتعريفه على المكتب الخاص به.

وعلى الجانب الآخر أخبرت فريدة التي تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك زين بأن العميل الذي كانت لديه أزمة فى حلقة الأمس قد كشف لعبته وأنه قرر سحب أوراقه من المكتب لمكتب محاماة أخر وكلفته بقضية يعمل عليها بنفسه يتمكن من الحصول على الترقية الخاصة به في العمل بعد الأزمة التى سببها فى انسحاب أحد العملاء.

داود محاميا بشكل رسمي

وبالفعل استلم أوراق القضية التي سلمته إياها وأعطاها لآدم للعمل عليها وجمعت المعلومات التى يريدها وبدأ آدم جولته لجمع المعلومات بمقابلة أحد ضحايا المتحرش الطرف الآخر في القضية والتي جسَّدت شخصيتها الفنانة هدى المفتي التي تظهر كضيفة شرف.