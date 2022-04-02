قصة مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين.. القضايا والقوانين

ساعات قليلة ويبدأ عرض الحلقة الأولى من مسلسل سوتس بالعربي، بطولة الثنائي أسر ياسين وأحمد داوود، وهنا تعرف على تفاصيل قصة مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين.

وعن تفاصيل قصة مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين وأحمد داوود فستدور حول فكرة المحاماة، حيث أن العمل سيدور حول بطلين الأول وهو هارفي، والذي سيجسد شخصيته الفنان آسر ياسين، وسيكون محاميا معروفا ويعمل لدى شركة محاماة كبيرة.

قصة مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين

أما الشخصية الثانية في مسلسل سوتس بالعربي فستكون شخصية مايك التي يجسدها الفنان أحمد داوود، والذي سينطلق دوره من اضطراره للمتاجرة في المخدرات، ولكنه سيواجه الشرطة وهو الأمر الذي يجعله يدخل أحد الأماكن للاختباء فيها، وهنا يكون مكتب المحاماة الذي يعمل فيه هارفي ويتقابلان ليكون أول تعارف بينهما.

ولأن مايك كان طالبا في كلية الحقوق فسيكون موهوبا في القانون والمحاماة، ولكنه لم يكمل تعليمه في الكلية، ولكن سيقرر هارفي أن يجعله يعمل معه في مكتب المحاماه ليصبحا اثنين من أشهر المحامين في البلد.

يذكر أن مسلسل سوتس بالعربي يشارك في بطولتة آسر ياسين وأحمد داوود وصبا مبارك وريم مصطفى وتارا عماد ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين وهو سيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد ومن إخراج عصام عبدالحميد.

مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي

وسيتم عرض مسلسل سوتس بالعربي حصريا على شاشة قناة cbc وذلك يوميا في تمام الساعة التاسعة مساء، أما عن موعد الإعادة فستكون في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق بعد منتصف الليل وسيتم عرضه مرة أخرى فى تمام الساعة التاسعة إلا ربع صباح اليوم التالي.