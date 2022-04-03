يبحث جمهور الدراما الرمضانية مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 2 والقنوات الناقلة، وذلك قبل ساعات من إذاعة الحلقة الجديدة من المسلسل التي من المقرر أن تكشف عددًا من التفاصيل الجديدة داخل مكتب «المسيري زيدان»، خاصة بعد اختيار «آدم منصور» ليلتحق بالمكتب بعد موافقة «زين ثابت» عليه.

تبدأ مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 2 والقنوات الناقلة، في تمام الساعة 9 مساءً على شاشة قناة «CBC» التي يعرض عليها المسلسل حصريًا، ويعاد الحلقة مرتين في اليوم التالي، الأولى في تمام الساعة 2 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الـ 8:45 صباحًا، كما تتاح الحلقة على منصة «Watch IT» الإلكترونية.

مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 2 والقنوات الناقلة

ونشر طارق الجنايني منتج المسلسل، مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 2 والقنوات الناقلة، عبر حسابه على «فيس بوك»، إذ يذاع المسلسل على قناة «CBC دراما» في تمام الساعة الـ 12:30 صباحًا، ويعاد 3 مرات على مدار اليوم، تبدأ بـ6:30 صباحًا، ثم الـ11 صباحًا، بالإضافة إلى الإعادة الثالثة من 3:30 عصرًا.

ملخص أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 1

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل «سوتس بالعربي» اللقاء الأول الذي جمع آدم منصور (أحمد داود) وزين ثابت (آسر ياسين)، عندما دخل الأول بالصدفة إلى الغرفة التى يجري فيها الثاني اختبارات قبول المحامين تحت التمرين للعمل في مكتب «المسيري زيدان»، وذلك أثناء هربه من الشرطة بسبب محاولة عمله كـ«ديلر»، ويقتنع «زين» بقدراته ويوافق على التحاقه بالعمل في المكتب.

وتدور أحداث المسلسل حول الشاب «آدم» الذى لم ينه دراسته الجامعية بالرغم من الموهبة والذكاء اللذين يمتلكهما، وعندما تقوده الصدفة إلى المحامي الشهير الناجح زين ثابت يكون الثنائي فريقًا قويًا داخل مكتب «المسيري» للمحاماة، ولكن قد يصبح الاثنان في خطر إذا انكشف سر «آدم».

يشارك في بطولة المسلسل المأخوذ عن مسلسل «suits» الأمريكي، آسر ياسين، وأحمد داود، وصبا مبارك، ومحمد شاهين وريم مصطفى، إخراج عصام عبدالحميد.