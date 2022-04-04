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مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 3

كتب:

محمد أباظة
03:44 ص | الإثنين 04 أبريل 2022
أبطال مسلسل يوتيرن

أبطال مسلسل يوتيرن

يترقب مشاهدو مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 3 والقنوات الناقلة للعمل، والذي تقدم فيه دور فتاة تدعى يارا، متزوجة من رجل غيور وتتعرض لمواقف مختلفة بسبب ذلك.

مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 3 والقنوات الناقلة

وتستعرض «الوطن» في ذلك التقرير مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 3 والقنوات الناقلة له، إذ يبدأ في تمام الساعة 6:15 على قنوات CBC، وكذلك القناة الأولى بالتلفزيون المصري بالتزامن مع وقت الإفطار.

القنوات الناقلة لمسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 3، شاشة قناة المحور في تمام الساعة 8 مساءً، وبعدها على قناة ON الساعة 10:30 مساءً، وفي الختام يعرض مسلسل يوتيرن على قناة الحياة في تمام الساعة 11:30 مساء.

مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، وكريم قاسم، وتوفيق عبد الحميد، وعبير صبري، ومحمود حجازي وصفاء الطوخي، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، ويعتبر المسلسل عودة للفنان توفيق عبد الحميد، بعد غياب عن الدراما دام سنوات طويلة.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.