تأخر الزواج والطلاق والحب من طرف واحد.. قضايا اجتماعية في دراما رمضان 2022

شهد السباق الدرامي هذا العام 2022، مائدة دسمة من المسلسلات التي تناولت المشاكل الاجتماعية، مثل الطلاق و تأخر الزواج والحب من طرف واحد وزواج الشاب من فتاة أكبر منه، وهي القضايا التي أبرزها أكثر من مسلسل خلال الموسم الدرامي الرمضاني.

الحب من طرف واحد في مسلسل مكتوب عليا

تطرق مسلسل مكتوب عليا لمشكلة الحب من طرف واحد والذي يعاني منها الكثير من الشباب، ويتمثل هذا النموذج في شخصية «رقية» التي تجسدها أيتن عامر، والتي تحب ابن خالتها «جلجل» بشكل جنوني، ولكنه لا يتقبلها ويصدها، ومن الناحية الأخرى يقع «جلجل» في حب «سلمى»، التي تقوم بدورها هنادي مهنا، ولا تلتفت إليه.

مسلسل أحلام سعيدة وتأخر سن الزواج

وفي مسلسل أحلام سعيدة، تعاني غادة عادل مع شقيقتها التي تجسد دورها انتصار، نتيجة ضغطها عليها بالزواج بسبب دخولها سن الأربعين، وتسعى شقيقتها إلى جلب العرسان لها ولكنها ترفض.

معاناة المطلقات في مسلسل فاتن أمل حربي

وخلال مسلسل فاتن أمل حربي، للفنانة نيللي كريم، تعاني «فاتن» مع طليقها بعد الانفصال عنه والطلاق بشكل رسمي، وكيف يسعى بعد الطلاق لتدميرها حتى تخضع له وتعود مرة أخرى.

مسلسل يوتيرن يناقش الغيرة وزواج الشاب من فتاة أكبر منه

وألقى مسلسل يوتيرن للفنانة ريهام حجاج الضوء على عدد من القضايا الاجتماعية، كان أبرزها الغيرة من خلال شخصية يارا الكردي، التي تعاني من غيرة زوجها وتضطر لترك عملها رغم نجاحها بسبب غيرته الزائدة.

كما يناقش المسلسل مشكلة زواج الشاب من فتاة أكبر منه، من خلال شخصية كريم قاسم، والذي تزوج خلال الأحداث بعبير صبري التي تكبره في السن.