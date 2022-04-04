ناقد فني: مدير تصوير مسلسل المشوار لمحمد رمضان ساحر يشحن الشاشة بالإبهار

أشاد الناقد الفني مجدي الطيب بمدير تصوير مسلسل المشوار للفنان محمد رمضان، والذي وصفه بـ«الساحر»، وكتب «الطيب» عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «الساحر موسى في مرحلة ما من عمر تعلقنا وعشقنا للسينما، كنا نعرف الأفلام بأبطالها فنقول فيلم رشدي أباظة، وفيلم سعاد حسني».

الطيب: نعيش زمن مدير التصوير موسى عبدالسلام

وتابع: «وفِي مرحلة أكثر نضجا كنا نربطها بأسماء مخرجيها، فيلم لحسن الإمام، وفيلم لعاطف الطيب وخيري بشارة، ومحمد خان، ثم كان وحيد حامد هو الاستثناء الذي لا شك فيه، لكن يُخيل إليّ أننا نعيش الآن عصر مدير التصوير عبد السلام موسى؛ الذي يبدو وكأنه استبدل الكاميرا بعصا موسى، وهو يُحيل الشاشة، سواء الصغيرة أو الكبيرة، إلى عالم مشحون بالسحر، والجمال، والإبهار».

وواصل الطيب: «من دون أن يُخل بدراما العمل، بل يخدمها، ويوظف الصورة لتقديم ما يُضيف إليها، ويدعم رسالتها، شاهدوه وتابعوه وهو يصنع المتعة، ويُبدع في مسلسل المشوار، للمخرج الرصين محمد ياسين؛ فيوظف الألعاب النارية، والبطل ماهر يمرح مع ابنه رحيم، ليجعل من الشاشة بُركانا يقذف بدلاً من الحمم جمالاً، ويستثمر جبال الملح الثلجية ليُحيل الصورة دفئا وسحرا، ودققوا في نني عين محمد رمضان، وهو يتلقى الخبر الدي طال انتظاره، وتلمع عيناه من الفرح، بينما يكاد النني يدمع، ودينا الشربيني تهاتف شقيقتها، وتعمل جاهدة على أن تحبس دموعها من لوعة الفراق».

الطيب: محمد ياسين صاحب الفضل الأول في اختيار موسى

واختتم الطيب قائلا: «كل هذا وأكثر سوف تراه، في حضرة كاميرا المجتهد عبد السلام موسى، وبفضل عينيه، اللتين يلتقط بهما التفاصيل الجميلة، وأظن أن المناسبة تحتم عليّ أن أسجل امتناني للمخرج محمد ياسين، صاحب الفضل الأول في اختيار موسى، واختيار مواقع التصوير، بما فيها من طبيعة ساحرة، شحذت همته، وموهبته، وتبنيه رسالة درامية هيأت لمدير التصوير الموهوب، أن يصول ويجول، ويُبدع هذا السحر الجميل».