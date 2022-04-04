حقق مسلسل المشوار نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه خلال الماراثون الرمضاني الحالي 2022، كما حصد إشادات واسعة من الجمهور، إذ سيطر الغموض والتشويق على أول حلقتين من العمل، كما يبحث قطاع كبير من الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 3 والقنوات الناقلة لها.

أحداث مسلسل المشوار

دارت أحداث مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني خلال الحلقتين الماضيتين حول ماهر وورد والصعوبات التي تواجههما خلال حياتهما، كما كشفت الأحداث عن هروبها من شئ ما دون الكشف عن السبب وراء هروبها، وسكنهما بمنزل خالة ماهر.

القبض على وجيه في الحلقة الثانية

كما سلطت الأحداث الضوء على علاقتهما بابنهما رحيم وحبه الشديد لكرة القدم، بالإضافة إلى ترقب ماهر المستمر لمعرفة ما قد يحدث إلى وجيه، مع إيهام أصدقائه أنه يعمل في بورسعيد، وانتهت الأحداث حتى الآن بالقبض على وجيه في قضية آثار بعد العثور عليها في منزله، وظهور حقيبة كبيرة تحوي دولارات يخبئها ماهر عن الجميع.

مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 3 والقنوات الناقلة لها

أما فيما يتعلق بمواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 3 والقنوات الناقلة لها، تعرض الحلقة الثالثة من المسلسل الساعة 8:10 من مساء اليوم عبر قناة DMC، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة DMC دراما الساعة 11:15، وعبر منصة Watch It الإلكترونية.

إعادة عرض الحلقة

يعاد عرض الحلقة على شاشة قناة DMC، في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، والساعة 1:45 مساء اليوم التالي، كما تعاد الحلقة الساعة 4:30 صباحا عبر قناة DMC دراما، والساعة 10:30 صباحا.