عنف العصابات يجتاح سجون الإكوادور.. مصرع 12 سجينا وفرار 52 وإجلاء 90

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث من أبرزها مصرع 12 شخصا على الأقل جراء اندلاع أعمال عنف داخل أحد السجون في الإكوادور، فيما شهدت مدينة «كنبد كاووس» الواقعة في شمالي إيران، حادثا لـ إطلاق النار، ما أسفر عن مقتل شخصين اثنين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس البلاد، جييرمو لاسو، إن الاشتباكات حدثت داخل سجن «إل توري» في كوينكا.

سلطات الإكوادور تجلي نحو 90 نزيلا من سجن «إل توري»

وأجلت السلطات الإكوادورية، نحو 90 نزيلا من السجن، مشددة على عدم هروب أي شخص، فيما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن البلاد تضم 65 سجنا بطاقة استيعابية لنحو 30 ألف نزيل وتعاني من الاكتظاظ.

وأشارت وسائل إعلام، إلى فرار 52 نزيلا من السجن، فيما تم القبض على معظمهم.

ووصفت حكومة الإكوادور، الامر بالحلقة الجديدة من أعمال العنف في سجون الإكوادور، مشيرة إلى أن أعمال العنف في السجون مرتبطة بالصراع بين العصابات حول تهريب المخدرات، أسفرت عن مقتل 316 شخصا في عام 2021.

داخلية الإكوادور: حشد 800 من أفراد الشرطة والقوات المسلحة لإيقاف أعمال الشغب

من جانبه، أوضح وزير داخلية الإكوادور، باتريسيو كاريو، للصحفيين، أن أعمال الشغب لا تزال خارج السيطرة، مشيرا إلى حشد 800 من أفراد الشرطة والقوات المسلحة لإيقافها.

وقال كاريو، إن العنف مرتبط بالعصابات، وأوضح الوزير الإكوادوري، أن هناك منظمة تريد السيطرة المطلقة داخل المركز لكن بعض الخلايا تمردت.

وفي إيران، لقى اثنان من طلبة العلوم الدينية في مدينة «كنبد كاووس» شمال إيران، مصرعهما بسلاح ناري، وقال مسؤول الادعاء العام في «محافظة كلستان» الإيرانية، حيدر آسيابي، إنه تم إلقاء القبض على المشتبه به في الجريمة وإحالته للتحقيق.

وقالت مصادر إن الحادث وقع أمس الأول في حي شاي بوئين بمدينة «كُنبد كاووس»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي السعودية، شيعت جموع غفيرة عصر أمس الأحد، في مقبرة شهداء الحرم بمكة المكرمة، ضحية ماء الأسيد الحارق التي توفيت على يد زوجها بعدما سكب سائل الأسيد على جسدها، في أحد الأحياء شرق محافظة «جدة»

والخميس الماضي، سكب سعودي على زوجته وطفلتها ماء الأسيد الحارق، ما تسبب بوفاتها، وأُصيبت طفلتها بحروق بالغة، نقلت على إثرها لتلقي العلاج، فيما ألقت السلطات الأمنية القبض على الجاني.