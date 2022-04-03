زيلينسكي يتوعد بمحاسبة المتورطين في جرائم حرب: المئات أُعدموا بالرصاص

توعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، باعتقال ومحاسبة كل من تورط بجرائم حرب، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وقال زيلينسكي، إن مئات الناس في بوتشا ومدن أخرى تعرضوا للإعدام بالرصاص، قائلا «القادة الروس مسؤولون عن جرائم وأعمال تعذيب في بوتشا».

زيلينسكي: المئات تعرضوا للإعدام بالرصاص

ودعا الرئيس الأوكراني الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لزيارة بوتشا، للوقوف على نتيجة التنازل للرئيس الروسى فيلاديمير بوتين.

واتهم زيلينسكي كلا من ساركوزي وميركل بالتنازل لبوتين على مدى 14 عاما.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا فى الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرضت العديد من الدول عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا على رأسها أمريكا وبريطانيا.