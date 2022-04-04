أدوار لـ كريمة مختار وغادة عبدالرازق.. شخصيات جسدتها ياسمين عبدالعزيز في إعلانها الأخير

حقق إعلان الثنائي ياسمين عبدالعزيز وكريم عبدالعزيز، لصالح إحدى شركات الاتصالات، مليون ونصف المليون مشاهدة في 24 ساعة من طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتصدر الإعلان تريند «يوتيوب» خلال الساعات القليلة الماضية، ونال إشادات جمهور ياسمين وكريم، الذين أشادوا بخفة ظلهما.

جسد الثنائي ياسمين وكريم خلال الإعلان عدد من الشخصيات السينمائية والدرامية القديمة، إذ جسدت ياسمين شخصية الفنانة كريمة مختار في فيلم «الحفيد»، وجسد كريم شخصية عبدالمنعم مدبولي في الفيلم نفسه.

كما جسدت ياسمين شخصية نعمة الله التي جسدتها الفنانة غادة عبدالرزاق في مسلسل «الحاج متولي»، وايضا جسدت خلال الإعلان شخصية شريهان في فوازير «حاجات ومحتاجات».

ومن ناحيته، جسد الفنان كريم عبدالعزيز شخصية «عبدالغفور البرعي» لنور الشريف في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، كما قدم كريم دور لاعب الكرة عبد المنعم مصطفى صاحب لقب «شطة».

ياسمين عبدالعزيز تغيب عن دراما رمضان 2022

وغابت الفنانة ياسمين عبدالعزيز هذا العام عن السباق الرمضاني 2022، وكان آخر أعمالها الدرامية في رمضان 2021، مسلسل «اللي ملوش كبير»، الذي شاركها فيه زوجها احمد العوضي، في أول عمل يجمعهما سويًا بعد الزواج.

شارك العوضي وياسمين بطولة «اللي مالوش كبير»، كل من خالد الصاوي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، محمود حافظ، عايدة رياض، فتوح أحمد، هدي الإتربي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين.