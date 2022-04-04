مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الإثنين 3 رمضان في دمياط

تختلف مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان الكريم من محافظة إلى أخرى بضع دقائق، مما يحدث نوعًا من الارتباك والتخبط بين المواطنين، لاختلاف موعد أذان المغرب فى محافظاتهم عن موعده في الراديو والتلفزيون، ويؤذن لصلاة المغرب اليوم الإثنين ثالث أيام شهر رمضان الكريم، فى الساعة 6:14 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة دمياط الموافق للهيئة العامة للمساحة أي قبل دقيقة من موعد أذان المغرب اليوم الإثنين فى محافظة القاهرة، التي يرفع أذان المغرب فيها عند الساعة 6:15 دقيقة، وذلك لاختلاف المواعيد في كل محافظة عن الأخرى.

وتنشر «الوطن»، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم الإثنين في محافظة دمياط، وذلك في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

موعد أذان المغرب في دمياط اليوم الإثنين

وبحسب منشور مديرية الأوقاف بدمياط، الذي عممته على كافة مساجد المحافظة يأتي موعد أذان المغرب في اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 6:14 حسب التوقيت المحلي لمدينة دمياط.

مواقيت الصلاة خلال ثالث أيام رمضان

ويؤذن لصلاة الظهر في تمام الساعة 11:56 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العصر في تمام الساعة 3:29 دقيقة مساء، ويرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد فى تمام الساعة 6:14 دقيقة مساء، بينما يرفع أذان صلاة العشاء في تمام الساعة 7:34 دقيقة مساء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة 4 أبريل 2022

موعد أذان الفجر 4:13 صباحًا.

موعد أذان الظهر 11:58 دقيقة.

موعد أذان العصر 3:30 دقيقة.

موعد أذان المغرب 6:15 دقيقة مساء.

موعد أذان العشاء 7:34 دقيقة مساء.