معرض أهلا رمضان 2022 في دمياط.. تخفيضات تصل لـ25%

شهدت محافظة دمياط، خلال الأيام الماضية إقامة العديد من المعارض والشوادر وفى مقدمتها معرض أهلا رمضان لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار تقل عن الأسواق بنسبة 25%، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان وذلك لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، علاوة على مشاركة عدد كبير المحلات الكبرى في المعارض بتقديم تخفيضات كبرى على معروضاتها.

معرض أهلا رمضان

وافتتحت الغرفة التجارية بدمياط معرض أهلا رمضان، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات كبيرة تلبي احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، و نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط و المعرض الأول بمدينة دمياط باجمالى 15 باكية والمعرض الآخر بمدينة دمياط الجديدة بعدد 45 باكية بتخفيضات تصل إلى 25%.

الغرفة التجارية تحملت تكلفة إقامة المعارض

وتحمل مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط الغرفة جميع تكاليف إقامة معرض أهلا رمضان، في مقابل قيام العارضين بعرض السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات كافية للمواطنين خلال فترة إقامة المعرض.

وقال محمد الزيني، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، إنه إلتقى بالعارضين المشاركين بمعرض أهلا رمضان، لتقديم تخفيضات حقيقية يستفيد منها المواطن.

وأضاف أنه شدد على العارضين بضرورة توفير كميات كبيرة وكافية من السلع الغذائية المختلفة التي يستهلكها المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بجودة عالية وأسعار مخفضة بشكل يلمسه المواطن، موجهًا بحسن استقبال المواطنين والتيسير عليهم داخل المعرض، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتحقيق المعرض لأهدافه، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين.

إقبال كبير على معرض أهلا رمضان 2022 في دمياط

وشهد معرض أهلا رمضان في مدينتى دمياط ودمياط الجديدة إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء مستلزمات شهر رمضان منها، والاستفادة من فروق الأسعار في مختلف السلع الغذائية، وهو ما ساهم في مشاركة المحلات بتخفيض الأسعار أيضا بها.

9 شوادر بالجهود الذاتية

وأقامت مديرية التموين بدمياط بقيادة الحاسب على الغزاوي 9 شوادر بمختلف أنحاء محافظة دمياط بالتنسيق مع الوحدات المحلية، وكبار التجار لتقديم السلع الغذائية بتخفيضات مناسبة.

ووجهت الدكتورة منال عوض محافظة دمياط بضرورة التنسيق الكامل مع الغرفة التجارية بدمياط مع مديريات التموين والزراعة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة للتوسع في إقامة معارض أهلا رمضان لتوفير السلع التموينية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.

عروض مميزة للمواطنين من أجل تخفيف العبء عن كاهلهم

وقدمت شوادر ومعارض أهلا رمضان 2022 في دمياط عروضا مميزة للمواطنين من أجل تخفيف العبء عن كاهلهم، في إطار جهود الدولة وحرص المحافظة لتوفير كل السلع الأساسية للمواطنين وضبط أسعار السلع الغذائية باسعار مناسبة خاصة مع احتياجات شهر رمضان الكريم، على أن يجرى إقامة تلك المعارض في جميع مدن وقرى المحافظة، وتشجيع جميع المبادرات المجتمعية التي تسعى لتوفير السلع بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.