عاجل.. ارتفاع ضحايا تصادم ميكروباص ونقل في دمياط إلى 5 وفيات

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارة أجرة لنقل الركاب «ميكروباص»، وسيارة نقل، الذي وقع اليوم السبت، على طريق «دمياط - المنصورة»، عند قرية «كفر العرب»، التابعة لمركز فارسكور، إلى 5 وفيات، وذلك عقب وفاة شاب يُدعى «عبد الله محمد»، مقيم بقرية «شرمساح»، التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط، متاثراً بإصابته.

ولقي 4 أشخاص مصرعهم في وقت سابق، وأصيب ما لا يقل عن 10 آخرين، في حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص، تحمل مجموعة من العمال، وسيارة نقل، على طريق «دمياط - المنصورة» الشرقي، تم على الفور الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، تولت نقل جثث المتوفين إلى مشرحة مستشفى فارسكور، بينما جرى نقل المصابين إلى مستشفيات كفر سعد المركزي، ودمياط التخصصي، وفارسكور المركزي.

ووقع حادث تصادم ظهر اليوم السبت، بين سيارة ميكروباص، تحمل عدداً من العمال، وجرار سيارة نقل، وذلك على طريق «دمياط - المنصورة»، أمام قرية «كفر العرب»، التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط.

أسماء المتوفين

وكشفت مصادر طبية عن أسماء المتوفين في الحادث، وهم: «عبد الله محمد»، و«سامح علي عبد المحسن»، سائق السيارة الميكروباص، و«محمود إبراهيم الصعيدي»، و«كريم حمادة البهوتي»، و«مازن محمد أبو خلف»، وجميعهم من قرية «شرمساح»، التابعة لمركز الزرقا.

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة عدد آخر من ركاب الميكروباص، منهم «أمير رضا فراج»، 19 سنة، و«أمير عمار عبد الغفار»، 15 سنة، و«إسلام نبيل سمعان»، 19 سنة، و«عمار عبد الغفار المتولي»، 16 سنة، و«أحمد رمضان خلف»، 17 سنة، و«كريم عماد عبد الغفار»، 18 سنة، و«إيهاب محمد المتولي»، 18 سنة.

وعلى الفور انتقل رجال المرور وسيارات الإسعاف لنقل الضحايا للمستشفى، وقام رجال المرور برفع حطام الحادث، وتبين من الفحص أن عجلة القيادة اختلت في يد سائق النقل، مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة الميكروباص، وأسفر الحادق عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين، وتم التحفظ على سائق السيارة النقل، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.